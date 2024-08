Adrián Suar confesó cómo padeció las críticas al cuestionar el desfinanciamiento del INCAA: "Me entró la bala"

Adrián Suar se sinceró sobre las acusaciones en su contra por pararse en contra del desfinanciamiento al INCAA y reconoció que lo afectaron las críticas que recibió en declaraciones a Gelatina, el programa de Pedro Rosemblat y Marcos Aramburu,.

"¿Qué te pasa cuando de repente hace un tiempo se puso en cuestión el laburo tuyo y de un montón de artistas, actores y directores que vimos laburar de chicos? ¿Te chupa un hue..? ¿Te enoja? ¿Te dan ganas de salir a defenderte?", le consultaron al actor y productor.

Y Adrián Suar comentó: "Me decís cuando me trató que yo vivía del INCAA, ¿eso? No me gusta, "Me entristeció, me puso triste durante dos semanas. Me entró la bala. A lo mejor estaba un poquito más sensible, más vulnerable, y me entró la bala".

"Generalmente a los seres humanos cuando te mienten y otros legitiman esa mentira, te duele. Y alguna gente conocida: 'ustedes también...'. Yo siempre trabajé de forma privada. Después es mucho más largo todo el discurso de qué es laburar, si se la roban...", continuó el protagonista de la obra Felicidades.

"Me deja afuera porque yo ideológicamente esas discusiones no las abordo así. Nunca pensé ni cuando me fue muy bien que el que más rating tiene es el mejor, el que más gente mete en cine es el más vivo y el que menos tiene es el más bolu... Medir en eso, no”, comentó sobre el debate que se generó sobre su labor en el mundo del entretenimiento nacional al frente de Pol-Ka tantos años.

“Yo siempre he defendido la cultura con lo bueno y con lo malo que hice, siempre intenté darle un aporte a la cultura. Más allá de que te gusten mis contenidos o no, mi aporte a la cultura es que cuando más gente esté trabajando y pueda vivir de eso, ya está", puntualizó el Chueco.

"Yo no hago caridad, no me dedico a eso, pero me da felicidad todo lo que construí y la gente laburando. Te juro que estoy más contento que triste", concluyó Adrián Suar.

Leticia Siciliani dejó expuesto a Adrián Suar con una terrible anécdota: "Es la tía y tiene data"

Adrián Suar fue el gran invitado del nuevo programa de Sebastián Wainraich por El Trece, La noche perfecta, y Leticia Siciliani lo sorprendió al hacerle una pregunta que derivó en una terrible anécdota del actor.

Fue cuando el actor y productor hablaba de que trata siempre de mantener la calma y el buen humor. Sin embargo, Leticia, hermana de Griselda Siciliani y tía de la pequeña Margarita, la hija de Griselda y Adrián, le recordó un reciente episodio que sí logró sacar de sus casillas.

“Soy muy pro de estar de buen humor. Y, me genera mejor energía, me hace estar más inteligente, me hace estar mejor. Lo digo porque cuando piso la otra baldosa, en algunos momentos de mi vida que me ha pasado, me conecto con un Adrián que no me gusta”, explicó Adrián Suar.

Ahí, su ex cuñada comentó pícara: “Pero por ejemplo si no te funciona la tele, si no te funciona la televisión, o algo con el control remoto, o la llave del auto… ¿Puede ser que un día escuché a lo lejos se me rompió el auto?”.

A lo que Adrián reconoció qué episodio lo descolocó por un rato de su habitual tranquilidad: “No, te voy a explicar por qué. Obviamente ella es la tía y tiene data. Y mi hija, que me tiene de hijo…Dijo bien Leti, qué me saca, por ejemplo, ahí hay un punto".

"Yo, salvo a lo que me dedico, en el resto hago agua, soy un pibe con muchas dificultades. Me subo al auto, que todos los días lo prendo porque no tengo la llave, haces así y prendes”, continuó su relato Suar.

“Subo, no prende, la tengo que llevar a Margarita al colegio, y se producen las dos cosas. Margarita que me dice ‘ay papá, no vamos a llegar’, porque me conoce”, se sinceró sobre ese instante donde debió respirar profundo.

Y cerró aquel momento de tensión con su auto donde perdió la calma unos minutos: “Entonces ya la palabra de Margarita…Le digo ‘Margarita, vamos a llegar’, y empiezo a tocar, y no prende, no prende. Obviamente, ese día se rompió la batería, tuve un quilombo con la llave que se me había caído y no había forma de hacer prender el auto. Y yo, que me conozco, digo yo no lo voy a hacer, y ahí, cuando me encuentro con mi propia inutilidad se me sale la cadena, porque me frustro”.