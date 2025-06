Rosina Beltrán recordó cuál fue el insólito premio que le dieron tras ser eliminada de Gran Hermano

Finalmente, llegó el momento de la gran confesión. Yuyito, con curiosidad, le preguntó: "¿Vos te ganaste algo?". A lo que Rosina, entre risas, respondió con sinceridad: "Una licuadora".

La anécdota se volvió viral en redes sociales y despertó comentarios sobre lo dispares que pueden ser las recompensas para quienes también forman parte del fenómeno, pero no llegan al podio. Aun así, Rosi mantiene su carisma intacto y continúa cosechando cariño fuera de la casa.

Rosina Beltrán contó de qué vive tras su paso por Gran Hermano: “Tengo contrato anual con cinco marcas”

Desde que salió de la casa de Gran Hermano 2024, Rosina Beltrán no paró de crecer en el medio. La uruguaya, que se ganó al público con su carisma, se consolidó como figura en redes sociales y dio sus primeros pasos en televisión como panelista.

Con presencia diaria en Empezar el Día (Ciudad Magazine), el programa conducido por Yuyito González, Rosina logró mantenerse vigente tras el fenómeno del reality. Pero además de la pantalla, encontró un lugar clave como influencer, aprovechando su popularidad para trabajar con marcas reconocidas y participar en eventos junto a figuras del espectáculo.

En las redes, muchos usuarios se preguntan cómo se mantiene económicamente tras su salida del programa. Esa duda también la tuvo Gastón Trezeguet, quien no dudó en preguntárselo directamente en una charla televisiva. La respuesta de Rosina fue tan clara como segura.

"Estoy en el programa de Yuyito de lunes a viernes. Además trabajo con marcas y proyectos. Tengo contrato anual con cinco marcas", detalló, dejando en evidencia que su agenda está lejos de estar vacía. Luego agregó: "También los viajes, en un mes me voy a Disney. Cada viaje me lo cubren y me pagan aparte. Viajo con quinceañeras".

De esta manera, Rosina reveló cómo capitaliza la exposición que le brindó Gran Hermano. Entre presencias, contenidos sponsoreados, contratos y viajes pagos, supo construir una fuente de ingresos sólida y diversificada. Lejos de limitarse a ser “la ex GH”, Rosina demuestra que tiene estrategia y visión para convertir su momento de fama en una carrera.

Sin dudas, la pantalla de Telefe le abrió las puertas, pero el mérito de sostenerse es todo suyo. Rosina supo reinventarse rápidamente, aprovechar cada oportunidad y construir una carrera más allá del reality, con inteligencia, esfuerzo y una presencia cada vez más consolidada tanto en redes como en los medios tradicionales. Su caso demuestra que, con estrategia y constancia, es posible transformar la fama televisiva en un camino laboral sostenible.