El día que Guillermina Valdés se le plantó a Rocío Robles, la nueva novia de Suar, por Marcelo Tinelli

"Hay mujeres muy desubicadas que le escriben a hombres que están en pareja Tanteando la situación, claro", disparó la modelo, quien por entonces pasaba por un gran momento en la relación con el conductor, la cual terminó en muy buenos términos a mediados de 2022 siendo familia para siempre junto al pequeño Lorenzo, el hijo de la pareja.

Por aquel entonces se empezó a especular a quién estaba dirigido en particular esa fuerte acusación y en su momento surgió el nombre de Robles como la apuntada por Valdés, algo que nunca quedó del todo claro.

Cabe recordar que en diálogo con el programa LAM (América Tv), Adrián Suar fue consultado por los rumores de romance con Rocío Robles y evitó dar muchos detalles.

"El día que esté de novio lo voy a decir. No hay título, me encantaría tirarte un título, pero no hay título. Nos conocemos, la quiero mucho, es divina, gran persona, gran periodista deportiva, inteligente...", sostuvo el Chueco a puro elogio con la morocha.

Por su parte, Rocío Robles confesó: “Lo quiero mucho, la verdad. No estoy de novia. Aclaremos. Es lo que tengo para decir. Nos divertimos mucho. Él es una gran persona, muy empático sobre todo. Y nada más”.

“Tengo 32 años. Estoy enfocada en mi trabajo. Que me está yendo muy bien. No me pongan de novia, el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada. Disfruto del presente”, agregó la periodista sobre el gran momento que vive.

Qué dijo Adrián Suar de Rocío Robles y el final del programa de Viviana Canosa

Adrián Suar habló en exclusiva con Primicias Ya luego de que sugieran rumores de romance con la periodista deportiva Rocío Robles y explicó qué vínculo tienen.

"La quiero mucho (a Rocío). El día que esté de novio lo voy a decir. No hay título, me encantaría tirarte un título, pero no hay título. Nos conocemos, la quiero mucho, es divina, gran persona, gran periodista deportiva, inteligente", aseguró el actor y director.

En otra parte de la entrevista, Suar se refirió al futuro del programa de Viviana Canosa tras el gran escándalo y confirmó su final en la pantalla de El Trece.

"Yo ya hablé con Viviana. Va a haber muchos cambios en el canal, lógico de la pantalla", expresó el programador de la emisora, sin especificar la fecha exacta que dejará de salir al aire.

"¿Hasta cuándo va a continuar en pantalla?", le consultaron. "Todavía no lo sabemos, pero yo ya hablé con ella, hablé esta tarde. Siempre en buenos términos, la mejor relación con ella", aseguró Adrián Suar.

"Me gustaría que continúen todo los programas. A veces en la pantallas, más allá de la formalidad que tengo, siempre hay cambios. Uno va haciendo modificaciones", cerró el Chueco.