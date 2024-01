Adrián Suar le respondió a Javier Milei por sus diferencias por la Ley Ómnibus: "No defiendo a los privilegiados"

En este sentido, en diálogo con Telenoche, el actor volvió a hablar de la Ley Ómnibus y le respondió a Milei, dejando en claro cuál es su postura al respecto.

“No defiendo a los privilegiados, quiero aclararlo. Todo lo que dije fue con mucho respeto. Se están debatiendo cosas de la cultura y yo soy un artista popular que defiende la cultura y opino de lo que sé”, remarcó Adrián Suar.

Embed

Y argumentó: “Siempre dije que estaba a favor de mejorar las cosas que estaban mal, en eso sí estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que no se pueda dar un debate sanamente. Es falso que las cosas solamente se arreglan para el beneficio de unos pocos, ya que en fondo nacional de las artes es un beneficio para la cultura y para mucha gente que está estudiando”.

“Cuando se lleva a esos términos: ‘Yo quiero que el cine siga siendo cine o la gente coma’. Y me quedo sin palabras: ¿Quién no va a querer que los chicos coman? Yo nunca hablé de eso y si se entendió así, pido mil disculpas, porque no quise decir eso. Lo que quise decir es lo que dije: que la cultura no se tiene que vaciar, en todo caso se tiene que mejorar”, reflexionó el productor.

Y cerró: “El debate necesita reflexión. Y es un país en que el disenso tenemos que tolerarlo, tenemos que ser adultos en ese tipo de cosas”.

adrian suar.jpg

La feroz crítica de Natalia Oreiro a Javier Milei por la Ley Ómnibus: "No son privilegios..."

Natalia Oreiro, una de las actrices más reconocidas de la cinematografía nacional, se unió junto a otros artistas al reclamo de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) por la derogación de algunos artículos de la Ley Ómnibus, que impulsa el presidente Javier Milei.

A través de un video, Oreiro, Juan Minujín, Maite Lanata, Luciano Cáceres y Gabriel Goity explicaron los motivos por los que se oponen a la ley que se está debatiendo en el Congreso.

"SAGAI protege los derechos de Propiedad intelectual de miles de artistas. Sagai no recibe ningún aporte económico del Estado. La acción social de SAGAI acompaña y protege a socios y socias", comenzaron diciendo los actores en el video.

Embed

"¿Por qué destruir algo que funciona bien? El mundo nos reconoce por nuestro cine, nuestro teatro y nuestra música. Nuestra industria cultural es superavitaria", agregó Cáceres.

Acto seguido, el Puma Goity y Maite Lanata expresaron: "Señores legisladores les pedimos que retiren el artículo 350 del capítulo II y el capítulo III referido a Cultura".

Al final del video, Natalia Oreiro culminó contundente y subrayó: "No son privilegios, son derechos".