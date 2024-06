Leticia Siciliani dejó expuesto a Adrián Suar con una terrible anécdota: "Es la tía y tiene data"

“Soy muy pro de estar de buen humor. Y, me genera mejor energía, me hace estar más inteligente, me hace estar mejor. Lo digo porque cuando piso la otra baldosa, en algunos momentos de mi vida que me ha pasado, me conecto con un Adrián que no me gusta”, explicó Adrián Suar.

Ahí, su ex cuñada comentó pícara: “Pero por ejemplo si no te funciona la tele, si no te funciona la televisión, o algo con el control remoto, o la llave del auto… ¿Puede ser que un día escuché a lo lejos se me rompió el auto?”.

A lo que Adrián reconoció qué episodio lo descolocó por un rato de su habitual tranquilidad: “No, te voy a explicar por qué. Obviamente ella es la tía y tiene data. Y mi hija, que me tiene de hijo…Dijo bien Leti, qué me saca, por ejemplo, ahí hay un punto".

"Yo, salvo a lo que me dedico, en el resto hago agua, soy un pibe con muchas dificultades. Me subo al auto, que todos los días lo prendo porque no tengo la llave, haces así y prendes”, continuó su relato Suar.

“Subo, no prende, la tengo que llevar a Margarita al colegio, y se producen las dos cosas. Margarita que me dice ‘ay papá, no vamos a llegar’, porque me conoce”, se sinceró sobre ese instante donde debió respirar profundo.

Y cerró aquel momento de tensión con su auto donde perdió la calma unos minutos: “Entonces ya la palabra de Margarita…Le digo ‘Margarita, vamos a llegar’, y empiezo a tocar, y no prende, no prende. Obviamente, ese día se rompió la batería, tuve un quilombo con la llave que se me había caído y no había forma de hacer prender el auto. Y yo, que me conozco, digo yo no lo voy a hacer, y ahí, cuando me encuentro con mi propia inutilidad se me sale la cadena, porque me frustro”.

Nancy Dupláa sorprendió al confesar quien es el actor que mejor besa en la ficción argentina

Nancy Dupláa tiene gran trayectoria como actriz y ha protagonizado las ficciones más exitosas de la televisión argentina. Incluso, conoció amor de su vida, Pablo Echarri, cuando grababan la novela Los buscas de siempre, y hoy llevan más 20 años juntos.

Entre tanta experiencia, la actriz también tuvo que interpretar una gran cantidad de escenas de pasión, lo cual la hizo enfrentarse a uno de los desafíos más comprometedores: los besos en pantalla.

Así las cosas, Nancy se animó a responder una pregunta un tanto picante acerca de este tema, ya que estuvo como invitada al programa No Esta Todo Dicho, La 100, donde el conductor Guido Kaczka la puso entre la espada y la pared.

"¿El mejor besador de ficción?", deslizó Guido. Sin pelos en la lengua, la actriz se animó a responder y para sorpresa de muchos, no fue Pablo Echarri el elegido.

"Todos eh, pero Ardían besaba muy bien. Si, porque tiene experiencia, sabe ver, y tiene que ver con eso", sostuvo Nancy y aseguró que besar en cámara es "todo un arte".