Zulemita Menem reveló la verdad sobre lo que hizo Carlos Nair con los bienes que heredó: "Él es todo lo malo..."

zulema-yoma-carlos-nair-menem-carlos-saul-menem-y zulemita menem.jpeg

Y sin eufemismo alguno, Zulemita Menem afirmó que su papá no lo podía "ni ver", a lo que acto seguido agregó directa: "Y ahora llegó el momento de decirlo con todas las letras: mi papá no lo quería cerca. ¿Por qué? Porque le traía problemas de todo tipo. Le dio una oportunidad, lo ubicó en el Senado y a los pocos días fue preso. Fue tan grave todo lo que pasó que hasta mi papá directamente me prohibió que mis hijos tuvieran contacto con él. Me decía que no era un ejemplo para nadie".

Asimismo, la hija del ex presidente confió que en algún momento intentó que Carlos Nair recompusiera la relación con su padre, pero todo intento fue en vano. "En algunos momentos fui yo quien intentó acercarlo a él. Después, cuando Nair tuvo problemas con la Justicia, fui yo quien le consiguió abogado. La prisión domiciliaria se la cumplió en una propiedad mía. También lo ayudé con internaciones y tratamientos en Mendoza. Pero hay que decir las cosas como son: es un delincuente", sentenció cansada de los problemas con Nair.

Pero eso no fue todo. Porque además contó lo que su hermano habría hecho con los bienes heredados: "Carlos Nair, como es un ladrón, cuando trabajó acá se llevó el Corolla de mi papá a Formosa. Era un modelo 2007, pero casi sin uso. Esto está denunciado en el expediente. Él se llevó el auto, hasta tiene fotos en su propio Instagram en ese auto y nunca más lo trajo. Es todo tan burdo... por no decir burro. Ahora dice que dejó el auto acá, lo cual es mentira. Estoy convencida de que lo entregó a cambio de algo, probablemente por droga".

Por último, reveló qué hizo Carlos Nair con un departamento heredado. "Le dieron un departamento en la calle Cochabamba que había pertenecido a mis padres. ¿Y qué hizo? Lo cambió por un Porsche. Así de absurdo es todo con él", concluyó tajante.

Carlos Menem con Zulemita y Carlos Nair.jpg

El día que Zulemita Menem denunció a su hermano Carlitos Nair por amenazas e intimidación

Aunque el vínculo entre Zulemita Menem y su hermano Carlitos Nair nunca fue cercano, en noviembre del año pasado ya comenzaba a trascender que la relación se había roto por completo. Por aquel entonces, la hija del expresidente Carlos Menem lo denunció formalmente por hostigamiento e intimidación, en una causa que podría derivar en la detención del exmediático.

El conflicto escaló cuando Carlitos incumplió con una orden judicial de restricción, conocida como “bozal legal”, que le prohibía hablar públicamente de Zulemita y del resto de la familia. Sin embargo, según informaron por entonces en A la tarde (América TV), él rompió esa orden, lo que lo llevaría a juicio por desacato judicial.

Pero eso no es lo más grave. Según reveló Julieta Navarro en Desayuno Americano (América TV), Zulemita había presentado una nueva denuncia tras enterarse de una maniobra aún más inquietante: “Carlitos y su actual pareja habrían intentado contratar los servicios de Daniel Díaz, conocido como ‘Dani la Muerte’, para que investigara los movimientos de Zulemita. Él rechazó el pedido y fue quien la alertó de lo que estaba ocurriendo”, explicó la periodista.

Ante esta situación, Zulemita sintió miedo y decidió ampliar la denuncia, ahora con una carátula mucho más seria: hostigamiento e intimidación agravada, lo que abre la puerta a una posible pena de prisión para Carlitos si la Justicia lo considera culpable.

De esta manera, el conflicto familiar escaló a instancias judiciales, y ambos hermanos volverán a verse las caras en los Tribunales. Si no alcanzan un acuerdo o no logran resolver el enfrentamiento por vías legales, Carlitos Nair podría terminar tras las rejas.