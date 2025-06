Yanina Latorre confirmó el dato más terrible de la separación de Laurita Fernández y Peluca Brusca

Y yendo al hueso, Latorre agregó: "Acá al chico éste le preguntaron y dijo... No, perdón, lo dijo Laurita: 'hay una realidad. Guido es el productor del programa y todo el tiempo busca renovarlo'. ¡Raro! 'Hay jurados fijos y otros rotativos, igual que los chicos, los presupuestos son limitados..."' ¿Todo esto para decir que lo echaron?... 'No tuvo que ver con la exposición que tuvo él, no es la primera vez que trabajan juntos'. ¡Raro!" disparó a los gritos.

Tras ello, la también angelita agregó: "Justo a este echaron, justo a este que se hablaba que era el amante de Laurita. Aparte, cuando una conductora, ponele que mañana a mi me echan un panelista, y digo 'bueno chicos, hubo un problema, presupuesto limitado'... dio como toda una explicación demasiado formal para un tema que no es tan difícil, claro dio una vuelta muy larga", analizó picante.

Y por último, concluyó letal: "Un conductor dice 'presupuesto limitado, los puestos son rotativos, ya había trabajado'... se justificó, se justificó, se justificó, habló, habló habló... A mi, no aclares que oscurece. Ponele... 'no tengo idea lo que pasó, hablen con Guido, yo no tengo nada que ver, yo no elijo los azafatos'. Y punto".

Laurita Fernández confirmó su separación de Claudio Peluca Brusca

Tras varias semanas de rumores sobre una posible crisis, finalmente Laurita Fernández confirmó este lunes que su relación con el productor Claudio "Peluca" Brusca llegó a su fin, luego de más de dos años de noviazgo.

En diálogo con Intrusos (América TV), la actriz y conductora rompió el silencio y se refirió por primera vez al tema. “Estamos separados, es muy reciente. Y como todo proceso de una separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando. Pero sabemos que es lo mejor para los dos”, expresó con sinceridad.

Además, aclaró que pese al final de la relación, ambos seguirán compartiendo el ámbito laboral en el programa Bienvenidos a ganar (El Nueve). “Vamos a seguir trabajando juntos. Armamos un equipo que siento como el alma del programa, es un motor muy importante”, remarcó.

Durante la nota, Laurita también se refirió al problema de salud que la afectó en los últimos días, cuando un virus le impidió presentarse en varias funciones de La cena de los tontos, la obra que encabeza en el teatro El Nacional. “Me angustia un montón no poder hacer la función, me puse súper mal y sentí la necesidad de contarlo porque no podía más”, reconoció.