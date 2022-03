Amenazaron de muerte al hijo de Lía Salgado

Embed

“Su familia está amenazada. Un vecino de su hijo los amenaza, con un arma inclusive”, informó el conductor. Y amplió: “(Lía) Está muy preocupada por su nieto, que estaba en el medio de todo este despelote".

Y detalló: "Me escribe: ‘Un vecino de mi hijo, que es el que se veía en las imágenes, es granadero y lo amenaza. Está armado y lo hace en la calle en frente de mi nietito de dos años´. En este momento están haciendo la denuncia. Tienen miedo porque no es una discusión solo en la calle, hay antecedentes de este episodio”.

lia salgado.jpg

El hijo de Lía Salgado contó el drama que vive a diario con su vecino

Santiago, el hijo de Lía Salgado, que hace un tiempo se alejó de los medios, en tanto expuso el drama que atraviesa hace seis años desde sus historias de Instagram: “Seis años de este calvario de estos enfermos mentales. Uno es militar y está armado. Tengo varios videos de todos los años en que se pusieron violentos, además de testigos conocidos y no conocidos. Me espían por Instagram, se compran chips para insultar desde el anonimato y hoy me esperaban cuando volvía con mi hijo del jardín en la puerta de calle. No me dejaban entrar a mi casa, mi hijo tiene tres años, no les importó”.