Nazarena Vélez enfrentó el rumor de romance con Jorge Rial

Luego de que Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro, el lunes en LAM, Nazarena Vélez tomó la palabra y aclaró: "Nunca fui pareja de él (Rial), no tuve ningún touch". "¿Sexo?", le consultó el conductor Ángel de Brito. "No, no", contestó la panelista.

Y explicó sobre esa época: "Morena era fanática de Barbie y la amaba. Él le ayudó mucho cuando pasó lo de Fabián (Rodríguez) y antes también. Tengo como abogado a Beccar Varela gracias a él".

"¿Nunca nada, ni un beso?", le volvió a consultar Ángel. "No, no", afirmó Nazarena. "Yo imagino que si nos vieron en Rosario decís: están juntos", añadió.

"No seamos hipócritas, era un rumor fuerte en ese momento", indicó Pía Shaw. "Mirá lo que te digo: ponele que yo me acosté con él, yo no lo contaría nunca", sentenció Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez confesó el amenazante mensaje que recibió de Jorge Rial

Nazarena Vélez se animó a contar la tremenda conversación que mantuvo con Jorge Rial cuando comenzó a trabajar en el medio.

En sus años de ascenso en el mundo del espectáculo, Nazarena reveló que las cosas no eran fáciles con Rial: “Tengo una relación de amor odio con Jorge”, comenzó.

“Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo pero tiene eso de tenerle miedo”, comenzó su relato. Y agregó: “Una vez me llamó y me dijo: '¿Vos medís?', 1.73 le contesté, 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo”.

Entonces, la rubia que supo ser por muy polémica en sus arranques, afirmó sobre el conductor: “Tiene una cosa mafiosa que él mismo se declara como un mercenario”.