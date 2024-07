Matilda Blanco habló de su estado de salud tras ausentarse a LAM y reveló qué tiene: "Me asusté"

PrimiciasYa se contactó con Matilda Blanco quien explicó qué fue lo que le pasó y cuál fue el diagnóstico que le dieron los médicos de la clínica donde asistió al sentirse tan mal.

"La noche anterior había tenido muchos vómitos, venía de un resfrío fuerte y cuando me levanto estaba débil. Dije 'será cansancio por los viajes del fin de semana por trabajo'", indicó la panelista en charla con este medio.

"Me tomé un té, seguí descansando en la mañana pero la verdad estaba mal y como había tenido tantos vómitos se ve que me deshidraté y cuando fui a la cocina medio que me desvanecí", continuó.

"Me asusté un poco porque estaba sola. Me calmé, esperé un rato y me fui a Los Arcos donde me diagnosticaron gastroenteritis viral. Tengo reposo por unos días porque es algo contagioso", contó sobre el diagnóstico que le dieron los médicos.

Y remarcó: "Ahora recuperándome porque tengo poca fuerza. Puedo caminar, andar, pero tengo que estar tranquila en casa sin hacer mucho esfuerzo y comiendo muy sano".

"El susto me lo di porque en la clínica no me podía incorporar. Me dolía la cabeza, tenía ganas de vomitar, tenía como afiebrado todo el cuerpo... Una sensación horrible", detalló Matilda Blanco.

"Fue el susto y me dijeron en el sanatorio que hay mucha gastroenteritis viral, hay que estar muy pendiente de eso sobre todo los que trabajamos mucho fuera de casa", concluyó la asesora de imagen.

Matías Alé se refirió por primera vez a su romance con Matilda Blanco: "Tiene muy lindos pies"

En LAM, América Tv, Matilda Blanco no dudó en compartir algunos detalles íntimos de su relación con Matías Alé, que sorprendieron a más de uno.

Recientemente, Alé confesó públicamente que está nuevamente enamorado, lo que marca un nuevo capítulo en su vida tras haber superado diversos escándalos mediáticos y alejarse por un tiempo de la exposición.

Esta noticia no solo captó la atención de sus seguidores, sino que también desató un picante debate en el programa conducido por Ángel De Brito, donde se analizó la vida amorosa del actor.

“Fue un touch and go y después otro touch and go y así, unas veces”, contó la coach de imagen sobre el romance que tuvo con Alé. Y agregó: “Era la época de Este es el show y él me levantó a mí. Decía que yo lo había puesto muy nervioso porque hablé de su ropa y lo empecé a tocar y en el programa me sentaban sola con él”.

“Del canal fuimos a comer algo y después fuimos a su casa”, detalló. También aclaró que en ese momento ninguno de los dos estaba buscando algo serio.

Más adelante, la crítica de moda explicó: “Él estaba en el Bailando, fue muy loco porque nadie se enteraba y él vuelve y se sienta en la mesa, yo estaba con un amigo, y bajan por la escalera Marcelo Tinelli, el Chato Prada y todo el mundo me vio ahí”.

“Estábamos en un lugar de sushi y estaba Marcelo y al otro día se enteró todo el mundo”, sumó. Y lanzó con humor: “En ese momento comía carne y buena carne”.

También reveló: “Tiene un fetiche con los pies y eso no lo sabe mucha gente. Me miraba los pies y me decía que le encantaban los pies de bailarina. Se quedaba mirando los pies”.

Tras ese comentario, mencionó un detalle extra sobre el primer encuentro que tuvo con el actor en su departamento: “Cuando llegamos yo estaba vestida y me dijo: ‘mostrame los pies’”.

“¿Te descalzaste al toque?”, preguntó Nazarena Vélez, a lo que Blanco respondió, entre risas: “Sí, me descalcé y le hice así (diferentes poses con las piernas). Me hizo masajes en los pies también”.

Y el que rompió el silencio sobre esta relación fue Matías Alé. En diálogo con PrimiciasYa, el actor señaló: "Tengo un pasado que es un pasado hermoso. Yo no hablo de mi pasado, las que hablaron fueron otras personas. No sabía que Matilda estaba hoy como angelita y cuente esto. Estaba yendo a un evento a Ezeiza en Los Grimaldi y me empezó a estallar el teléfono por lo que dijo ella. Yo la adoro a Matilda, es una mujer encantadora que me ayudó mucho. Es encantadora y la quiero mucho. Fue una linda experiencia y la recuerdo con mucho cariño. Le mando un beso enorme y tiene muy lindos pies".

Luego, al ser consultado sobre si salió con alguna otra angelita, indicó: "Nazarena Vélez es una amiga y nunca tuve nada, con Fer Iglesias compartimos la entrega de los premios Martín Fierro Federales, tengo una muy buena relación hace muchos años y también conozco a su ex".

Por último, sobre Marixa Balli, dijo: "Ella fue mi mentora, yo la adoro. Hicimos la Isla de Balli como ella dijo, Es una persona que me ayudó mucho, nos fuimos en una combi hacer una nota con Graciela Alfano y nunca más volví, como ella dice. Yo la adoro y tiene un gran corazón".