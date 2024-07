Mauro Dalessio reveló lo que no se vio de su pelea con Furia y mandó al frente a la producción de Gran Hermano

Asimismo, mientras compartía durante el vivo aquella furibunda pelea con Scaglione por la que fue sancionada a ir todos los domingos a placa, Dalessio expuso a la producción del reality sobre el cuidado que tuvieron para con Furia.

"Les quiero contar la verdad. Esto está cortado en realidad. Pasó más que esto. O sea, nosotros después de esto seguimos discutiendo un toque más y hubo un par de empujones más, que eso no se vio", reveló ya relajado y tomándolo como una etapa totalmente superada.

Como era de suponer, el video se viralizó en cuestión de minutos y el periodista Ángel de Brito recogió el guante y disparó filoso desde su cuenta de X: “Tal como lo conté. Y los cómplices Del Moro, Ubfal, Guercio, Trezeguet y Telefe ocultaron. Un mamarracho”.

Escándalo con Furia de Gran Hermano: contundente amenaza y un mensaje intimidatorio

Furia de Gran Hermano está más encendida que nunca. Días pasados protagonizó un fuerte cruce con Gastón Trezeguet, a quien apuntó por un presunto fraude en la votación en la cual quedó eliminada del juego, y ahora dirigió sus misiles a Mauro D'Alessio.

En sus redes, el muchacho reveló que recibió infinidad de llamados de parte de Juliana y un mensajes intimidatorio, en el cual le decía que estaba dispuesta a llevarlo a la Justicia si no dejaba de hablar de ella.

"Les cuento un notición. Es muy bizarro todo. Me quiere mandar una carta documento porque dice que yo hablo de ella. Si ven mi Instagram, yo no la nombro para nada", advirtió Mauro en un video que compartió con sus seguidores.

"Me escribió que me quería hacer una denuncia. Ni le contesté el mensaje, quedó ahí. Me llamó 300 veces. Mal", agregó.

Al finalizar, Mauro señaló que Furia es igual que en el reality de Telefe y tienen las mismas reacciones impulsivas que tenía cuando estaba aislada. "Ahora vi hace poco que se cruzó con Trezeguet. Lo más gracioso es que decía 'es todo juego' y sigue haciendo lo mismo, la tipa es así", sentenció.