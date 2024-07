Carmen Barbieri enfrentó de manera contundente las versiones de crisis de Fede Bal y Flor Díaz

Carmen Barbieri sobre los rumores de crisis de Fede Bal y Flor Díaz - captura Mañanísima.jpg

“El domingo vinieron a mi casa, venían de ver a River, que está muy cerca de mi casa. Vinieron los dos, vino Florcita y vino Fede. Y para que no estacionen, que es difícil estacionar en mi barrio, les dije ‘bajo’. Y les di un beso a cada uno y les entregué un budín de banana que hice yo. Y se lo llevaron a la casa”, aseguró Carmen para graficar la normalidad en la pareja de su hijo y su nuera.

“¿Por qué me preguntan? ¿Por qué no lo llaman a él? A él tienen que llamarlo. Yo lo vi bien a Fede. Y a Florcita también. Pero bueno, no sé, pregúntenle a él. ¿Quién dice esto? ¿Alguien allegado a mí o a él?”, concluyó filosa Barbieri en su intento por bajarle el tono a los fuertes rumores que, teniendo presente su historial, no sorprendieron.

Aseguran que Fede Bal y su novia estarían atravesando una fuerte crisis: los motivos

El actor, Fede Bal comenzó una nueva relación en noviembre del 2023 con la bailarina Flor Díaz y este martes se supo que estarían atravesando una fuerte crisis luego de ser vistos discutiendo en un lugar público.

La información fue dada a conocer por el periodista Fefe Bongiorno, quien dio detalles en el streaming El Ejército de la Mañana (Bondi) acerca de lo que fue la pelea de la pareja. "Me lo cuenta una persona que los vio en una situación de conflicto", aseguró.

Acto seguido comenzó a contar acerca de lo sucedido y explicó: "Fede graba su programa de viajes, Por el mundo, y la semana pasada estuvo en Esquel con su querida novia, Flor Díaz. Por lo que entiendo, el viaje ya fue un poco conflictivo, discutieron mucho".

"Ellos se subieron al avión y una persona que estaba ahí me contó esto. Discutieron muy fuerte en el avión y él le decía que la relación no daba para más. Ella estaba muy angustiada, lloraba. Él estaba harto, no estaba con ánimos de discutir", agregó.

Luego completó con un contundente detalle y reveló: "Al final del viaje le dice algo similar a: voy a ser tu karma, todos se van a enterar la persona que realmente sos". "Él confirma que hubo una discusión, niega la separación", cerró Fefe.