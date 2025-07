Benjamín Vicuña evalúa demandar a la China Suárez tras las graves acusaciones

Así lo advirtió Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce en América TV, al señalar que al chileno "se le empezaron a caer las marcas, se le empezarían a caer los contratos"; y reflexionó: "Esto es complicado. Es el padre de tus hijos, tiene que seguir laburando para mantenerlos. Hay que pensar muy bien qué va a hacer público".

El escándalo no solo generó un fuerte impacto mediático, sino que también encendió alarmas en el entorno profesional de Vicuña, quien hasta ahora mantenía una imagen pública cuidada. La tensión entre ambos podría escalar aún más si finalmente se concreta la demanda, lo que marcaría un nuevo capítulo en esta batalla legal y mediática.

Embed

Los famosos que salieron a apoyar a la China Suárez tras su explosivo mensaje contra Vicuña

La China Suárez tenía todo planeado para emprender un viaje a Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, quien debía reincorporarse a sus actividades profesionales con el Galatasaray, y sus hijos, Amancio y Magnolia Vicuña.

No obstante, a último momento, Benjamín Vicuña decidió anular la autorización que le había otorgado a la actriz para sacar a los niños del país, lo que alteró por completo los planes.

Finalmente, la China no pudo concretar su deseo de viajar con sus hijos. La exintegrante de Casi Ángeles abordó un vuelo privado rumbo a Turquía junto a Icardi, pero sin la compañía de los pequeños.

Poco antes de embarcar, la actriz publicó un mensaje contundente dirigido a su ex. En ese descargo, la China lanzó duras críticas hacia el actor chileno.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", escribió, visiblemente molesta con Benjamín Vicuña.

La publicación fue compartida tanto en las historias como en el feed de Instagram de la actriz. Allí, recibió el apoyo de numerosas figuras del espectáculo, entre ellas Graciela Alfano, Viviana Canosa, Ivanna Icardi, Guido Süller, Miriam Lanzoni, Flavia Palmiero, Tupi Saravia, Ivana Figueiras y Mimi, entre otros.