Trascendió el nombre de la actriz con la que Benjamín Vicuña habría engañado a La China mientras estaba embarazada

“Lo de Maite y Benjamín se comentó, pero a él siempre le asocian mujeres bonitas, acá ya estamos acostumbrados. Incluso, se dijo en su momento que habría tenido una noche de intimidad con Kika Silva, que es la esposa de Gonzalo Valenzuela, después de un evento se habrían ido juntos y habría pasado algo”, añadió.

Finalmente, Mazuela también reveló que, desde Chile, “nunca quisieron a la China”, y explicó las razones por las que los chilenos respaldan al actor: “Benjamín es un conquistador, y por eso ahora la gente lo defiende, porque él es un seductor innato, es capaz de conquistar una planta. Acá en Chile el público es bastante machista, y es mal mirada una chica como la China Suárez”.

Embed

La China Suárez expuso qué hizo detonar el vínculo con Benjamín Vicuña: "Me enteré..."

Anoche, La China Suárez abordó un vuelo rumbo a Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, quien debe retomar sus compromisos con el Galatasaray. La actriz tenía planeado viajar con sus hijos, Amancio y Magnolia, pero finalmente eso no fue posible.

Benjamín Vicuña revocó el permiso que le permitía salir del país con los menores. Indignada por esa decisión, la ex Casi Ángeles le dedicó un fuerte descargo en redes, donde lanzó duras acusaciones contra el actor.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", manifestó, visiblemente molesta con Benjamín Vicuña.

Embed

El periodista Oliver Quiroz, cronista de A la tarde (América TV), se cruzó con la actriz en el aeropuerto, minutos antes de su partida. La China sorprendió al mostrarse dispuesta a hablar, algo que venía evitando desde hace tiempo.

"Hablé. Y lo hice porque, a veces, las cosas son muy injustas. Voy un par de días a Turquía y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión importante, no es que me voy para siempre como dicen", manifestó en diálogo con el ciclo de Karina Mazzocco, tras su descargo en Instagram.

"¿Hasta último momento luchaste para que Benjamín te dejara ir con los nenes?", le consultó el cronista. "Me enteré hace dos días que no podía viajar con los chicos", se sinceró la actriz.

"¿Eso te sorprendió? ¿Te había dejado ir otras veces?", repreguntó Quiroz. "No me tiene que dejar. Los dos tenemos un permiso. Así como viajaron con él, las dos veces fueron a Chile, ellos también podían viajar conmigo", explicó.

Por último, La China aseguró que sintió un gran alivio luego del posteo que compartió en redes sociales. "Me siento aliviada. Era algo súper necesario", sentenció.