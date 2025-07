Se supo el origen de la misteriosa cicatriz de Benjamín Vicuña: "No se podía mantener de pie"

Embed

Fue allí cuando recordó que "Benjamín Vicuña tiene una cicatriz en uno de sus cachetes y lo tapa un poco con la barba…”. Al tiempo que detalló: “ A ver, bueno, yo tenía el dato hace mucho tiempo, que lo corroboré ayer, que Benjamín Vicuña cuando estaban haciendo ATAV y no llegó muy bien al departamento que tenían aquí en la Capital Federal y se rompió la cara porque no se podía mantener de pie, con un vaso de whisky”.

“El susto fue tremendo, perdió mucha sangre. Y llamó a un productor de Pol-ka para avisarle. Tuvo que salir corriendo de San Jorge, donde vivían”, aseguró el panelista de Ludueña. "Y ahí Eugenia le habría dicho ‘pará, porque así no podemos seguir. No solamente no podemos seguir como pareja, sino no podemos seguir vos cumpliendo tu rol de papá’”, remarcó Mendez.

Asimismo, reiteró que seguro de su información que "fueron muchas las situaciones íntimas graves que no solamente ponen riesgo obviamente la salud de dos menores sino también la propia salud de Benjamín Vicuña. Fue un susto muy grande este que tuvo Vicuña, y lo digo en pasado y no en potencial porque esto pasó”.

“Corroboré esta situación en la que se iba de gira y lo del baño es muy fuerte. Sí, el tema es que la situación del whisky, cuando se golpea la cabeza contra una mesita de luz y un vaso de whisky, vicuña, no era por alcohol. ¿Me explico?”, concluyó tajante.

China Suárez y Benjamín Vicuña.jpeg

Cómo está hoy Benjamín Vicuña tras el furioso posteo de la China Suárez

La feroz interna entre Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña sumó un nuevo y explosivo capítulo en las últimas horas. Todo comenzó con un durísimo posteo de la actriz en su cuenta de Instagram, donde apuntó sin filtros contra su ex pareja tras la decisión del actor chileno de revocar el permiso de viaje que le permitía salir del país con sus hijos Magnolia y Amancio.

En Intrusos (América TV), el panel analizó los fragmentos más picantes del descargo y Paula Varela reveló detalles del estado anímico actual de Vicuña, quien estaría completamente devastado por el escándalo.

"Hablé con amigos de Vicuña que a la tarde están yendo a verlo a su casa. Está encerrado y muy mal, los amigos lo están conteniendo muchísimo", informó la periodista.

Además, Varela aseguró que la madre del actor, Isabel Luco Morandé, también se encuentra furiosa con la China tras su publicación: "Está conectado con su mamá, que también está furiosa", dijo.

Embed

Pero el trasfondo del conflicto va más allá del cruce mediático. Según trascendió, Vicuña decidió suspender el permiso permanente para sacar a sus hijos del país luego de enterarse de un dato clave: la China Suárez ya tenía visto un colegio en Turquía para instalarse allí con su actual pareja, Mauro Icardi.

“Él quiso suspender el permiso permanente, pero sí estaba dispuesto a autorizar viajes puntuales. Lo que pasó es que le llegó la información de que ella planea instalarse allá y ya habría visto un colegio para los chicos”, relató Varela.

Y agregó sobre el temor más profundo del actor: “Tiene miedo de que, con tantos lujos y cambios, los nenes se mareen y después no quieran volver, que prefieran quedarse allá con la madre”.

El escándalo escala minuto a minuto y deja en evidencia que, lejos de calmarse, la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña atraviesa uno de sus peores momentos desde la separación en 2021.