Filtraron chats que ponen en evidencia cómo es Benjamín Vicuña como padre tras el feroz posteo de La China

En ese marco, Mercedes Ninci aportó una visión totalmente opuesta en el programa Mujeres argentinas. La periodista compartió una información que proviene, según indicó, de una madre del colegio al que asisten los hijos del actor y Suárez. “Tengo una amiga que está en ese grupo y me dice que Benjamín está todo el tiempo en ese chat. Está pendiente de los chicos y es muy activo. Está todo el tiempo en el colegio y no hay ninguna que diga que no se ocupa de los hijos”, aseguró Ninci, planteando así una mirada completamente distinta a la que expresó La China.