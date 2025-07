Tensión en la audiencia clave por las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: el pedido que lo complicó todo

No obstante, según la panelista, Wanda Nara no estaría dispuesta a aceptar esa solicitud: “Wanda no quiere, dice que no tiene garantías. Bueno, vivieron ahí, cooperá linda”.

Además, Latorre adelantó que la próxima audiencia fue fijada para el lunes 14 de julio. Finalmente, informó: “Lo que sí se definió es que si en septiembre Maurito viene a Buenos Aires (hay fecha FIFA para el fútbol), las chicas estarían con él durante su estadía”.

El gesto más cuestionado de Wanda Nara e Icardi: por qué la Justicia habla de “maldad”

El impactante conflicto ocurrido en el Chateau Libertador entre Wanda Nara y Mauro Icardi el pasado viernes 27 de junio continúa generando repercusiones y comentarios en los medios.

En ese momento, el jugador de fútbol acudió al edificio con el objetivo de buscar a sus hijas, tal como lo establecía una resolución judicial. Sin embargo, tuvo que permanecer en el lugar cerca de diez horas antes de poder salir con las niñas, en medio de rumores de tensión y una fuerte cobertura mediática en la entrada del inmueble.

A raíz de ese episodio, en el programa Implacables (El Nueve) se dio a conocer una de las acciones más cuestionadas que, según la Justicia, habrían cometido la mediática y el deportista en perjuicio de sus hijas.

De acuerdo con lo informado en dicho ciclo televisivo, el Ministerio Público Tutelar tomó intervención formal en el proceso de revinculación familiar y lanzó una advertencia contundente sobre el impacto que el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi estaría teniendo en las menores: ambas niñas estarían sufriendo un daño psicológico como consecuencia directa de la disputa entre sus padres.

También se mencionó en el programa que la licenciada Mattera, profesional encargada del seguimiento del caso, fue quien solicitó la colaboración activa de ambos padres. Esta recomendación surgió luego de analizar el estado emocional de las niñas, quienes estarían siendo objeto de manipulación emocional por parte de ambos adultos, según trascendió.

En ese marco, el Ministerio Público Tutelar recomendó de manera urgente que toda la familia participe en sesiones de terapia familiar obligatoria. Además, hizo hincapié en la necesidad de que los adultos eviten hablar negativamente del otro progenitor delante de las niñas, con el fin de detener los escándalos que se hacen públicos.

Por su parte, Guido Záffora había revelado en DDM (América TV) detalles del contundente informe elaborado por el Ministerio Público Tutelar tras lo ocurrido en el Chateau Libertador. “Los padres no logran transmitirles a sus hijas la seguridad y confianza que necesitan de que vincular con ambos progenitores es un derecho, y no una traición", se precisó en el escrito.

“Son dos niñas que innecesariamente se vieron expuestas a una situación de extrema tensión, que se fue incrementando con el transcurrir de las horas. Y ante la vulnerabilidad y fragilidad emocional que iba invadiendo a la señora Nara se desarrolló una parentificación, donde las niñas tenían que asumir ser el soporte emocional de su progenitora", continuó.

Y concluyó: “Lamentablemente a la exposición innecesaria y evitable de tensión y estrés que atravesaron las niñas, se le adiciona la difusión mediática que se realizó en forma inmediata sobre una instancia completamente íntima y privada de las niñas, generando una huella digital con consecuencias irreparables”.