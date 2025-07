La victoria de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi: por cuántos millones será embargado el futbolista

"El único juicio que ganó Wanda hasta el momento es el que hizo conmigo por alimentos. Y la Justicia me determinó 13 millones de pesos más 7 de intereses y multas, o sea 20 millones por mis honorarios. Y cuando todos me preguntaban qué iba a embargar, yo decía el auto y me decían que no podía porque estaba a nombre de La China. Y todos, incluso la propia Wanda, creían que era un regalo que le había hecho Mauro a La China, pero no. Finalmente el Juez acreditó que el auto está a nombre de él y está embargado a mi favor. Hoy salió la resolución", contó Rosenfeld en diálogo con PrimiciasYa.