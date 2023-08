Camila Homs reveló qué haría en caso de tener que bailar una canción de Tini Stoessel

“Muy contenta de estar acá. Ahora se me pasaron un poco los nervios pero la verdad que cuando venía en el auto estaba con las mariposas en la panza, cosa que hace un montón no me pasaba, así que eso habla súper positivo”, comenzó contando Camila.

Luego continuó hablando de como se prepara respecto al baile y aseguró: "El baile viene muy bien, me vengo sorprendiendo ensayo tras ensayo”. Sin embargo, la polémica llegó cuando Ángel deslizó: "¿Qué haces si te toca un tema de Tini?”

"¡Se baila!", afirmó Cami Homs de forma positivo y entonces el periodista celebró: "Se baila igual, me encanta la actitud".

Camila Homs habló por primera vez de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No me lo esperaba"

En la noche del martes, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sorprendieron con un doloroso mensaje en conjunto desde las redes sociales confirmando la separación.

Este miércoles, Camila Homs, ex pareja del futbolista, estuvo invitada al ciclo Desayuno Americano, América Tv, y explicó cómo tomó esta noticia.

"Me sorprendió la separación, no me lo esperaba, no sabía nada. No me genera absolutamente nada, indiferencia. No nos seguimos en redes sociales", precisó la modelo, quien tiene dos hijos con Rodrigo, Francesca y Bautista.

Y sobre el actual vínculo con su ex, una de las figuras del Bailando 2023 reconoció: "Un poco capaz que sí la mejoró la relación, tenemos diálogo por nuestros hijos".

Y sobre los viajes y la coordinación para que él vea a sus hijos, que en un momento fue foco de conflicto, comentó: "Estamos siendo muy flexibles, si él viene para acá y los quiere ver, está bien. Es más relajado ahora".

En tanto, explicó que su actual pareja, el futbolista de Estudiantes de la Plata José Sosa, "no se conoce" con De Paul.

"Tenemos una diferencia de edad pero lo escucho y tomo tanto lo que él dice... Estoy súper bien", dijo sobre su presente amoroso.