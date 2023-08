El doloroso mensaje de Tini Stoessel confirmando la separación de Rodrigo de Paul

Además, en el posteo resaltan que fue una decisión de común acuerdo: "Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto".

Rodrigo De Paul colgó exactamente el mismo comunicado a su perfil en Twitter, con apenas un minuto de diferencia. La confirmación de la ruptura viene luego de días de intensos rumores.

Hace algunas horas apena, desde la cuenta @gossipeame en Instagram daban a conocer que Tini había confiado la noticia de su separación a sus amigas más cercanas, días atrás.

“Alguien que estuvo con la futura mujer de la Bruja Verón, celebrando en Ibiza su despedida de soltera, contó que Tini les había dicho que hacía cuatro días estaba separada", reveló Pochi, quien maneja ese perfil.

El 19 de julio, la periodista Paula Varela había anunciado el fin de la relación entre la ex chica Disney y el ídolo del fútbol. De todos modos, los propios protagonistas desmintieron la información de la panelista de El Trece.

¿Qué hará Rodrigo de Paul con el tatuaje que le dedicó a Tini Stoessel?

En las últimas horas, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron el fin de su relación. La cantante y el jugador compartieron un comunicado, en el cual anunciaron que están separados.

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", dice el mensaje.

La noticia generó desconcierto entre los fans de ambos. Llamativamente, hace algunos días, Rodrigo colgó una foto en su Instagram, en la cual está sin remera, mostrando un tatuaje que le dedicó a su novia, por entonces.

El ídolo de los argentinos decidió grabarse la firma de la ex Disney: "Tini", debajo del obligo. Ese posteo dio indicios de una ruptura. La intérprete de La Triple T no le había dado like. Lo que siguió, ya es historia. Ahora, ¿qué hará el crack con el tattoo dedicado a la estrella de la música?