El llamativo tatuaje de Ian Lucas que lo vuelve a vincular con Evangelina Anderson y genera polémica en redes

Cabe recordar que el influencer había confirmado en su momento que mantuvo un romance con Anderson e incluso llegó a conocer a sus hijos, quienes ya lo seguían antes de su salto a la fama televisiva.

Mientras tanto, Ian sigue consolidando su popularidad tras el reality y cada uno de sus movimientos genera repercusión, alimentando la atención de sus seguidores y del mundo del espectáculo.

Tatuaje de Ian Lucas

¿Quién y por qué demandaron a Evangelina Anderson?

En medio de un fuerte conflicto judicial, Evangelina Anderson salió a hablar públicamente tras la demanda de 120 millones de pesos que inició su exasistente, Flavia Martínez, con quien supo mantener un vínculo cercano durante años.

La mediática dialogó con A la Tarde (América TV), luego de que Martínez expusiera su versión en los medios, y no dudó en rechazar las acusaciones. Aunque se mostró incómoda por la exposición del tema, dejó en claro su postura y defendió su accionar.

"No se presentó a la mediación. Tengo pruebas. Mi maquilladora fue toda la vida Celeste Paternó, mi hermana, y mi peluquero es Cristian Rey desde hace 20 años. Hay pruebas", aseguró, desmintiendo los dichos de su exempleada.

Además, Anderson dio detalles sobre la convivencia que mantuvieron y el momento en que la relación comenzó a deteriorarse, especialmente durante su mudanza a México junto a Martín Demichelis y sus hijos. "No tenía dónde vivir. Vivía conmigo en el Chateau. Cuando me fui a México, le pedí que se tenía que ir porque estaba mi hijo y mi hermana. Me pidió venir conmigo", explicó.

En ese sentido, sostuvo que el conflicto debería resolverse por vías legales y cuestionó la exposición mediática del caso. "Los abogados tienen que hablar, es mentira. Es un tema mediático para lograr un beneficio. Fue mi amiga durante muchos años, le di todo lo que pude, estuve siempre que necesitó. Hay gente oportunista que, cuando necesita dinero, hace estas cosas. Siempre que necesitó yo estuve. Ojalá que algún día me la encuentre y, si necesita algo, me lo pida, porque sabe que se lo voy a dar", sentenció.

Por último, al referirse al monto millonario que reclama Martínez, Anderson fue tajante: "No sé de qué. Quería conseguir trabajo y la llevé a un montón de lados a buscar trabajo, pero no lo consiguió".