Carlos Tevez, El Ogro Fabbiani, Matías Defederico y el Kun Agüero resurgen en los medios

Tevez volvió al fútbol de manera distinta. Termina de asumir como entrenador de Rosario Central en el medio de cuestionamientos porque no hizo el curso habilitante de técnico, pero la propia Asociación del Fútbol Argentino lo reconoce por su trayectoria mientras el justiciero entrenador Ricardo Caruso Lombardi lo crucifica por los faltantes deberes certificadores que lo titulen.

Pero por otro lado está Cristian “Ogro” Fabbiani que asumió como entrenador de Deportivo Riestra cuando parecía que el fútbol lo había abandonado, y lo resucitó en un raudo paso por el Ascenso dirigiendo fugazmente a Deportivo Merlo, para luego asumir en el equipo que regentea y dirige el famoso penalista Víctor Stinfale, ex abogado de Diego Maradona, que quiso contratar al legendario ex jugador de Lanús, River y el Ascenso, también famoso por sus entreveros con diosas y reinas del espectáculo como son Amalia Granatta, que le dio una hija, Victoria Vannucci, esposa de Matías Garfunkel y Fernanda Vives.

También está latente la posibilidad de recuperar al talentoso zurdo de Huracán e Independiente, Matías Defederico, cuando éste visitó el ciclo Secretos Verdaderos con sus 32 años de edad, y recibió la propuesta de volver a las canchas con número 10 cuando éste estaba luchando con su ex esposa, la ex candidata política y vedette Cinthia Fernández por la cuota de alimentos de sus tres hijas y una intrincada batalla judicial. Si la respuesta es positiva, Defederico volvería con la camiseta de Victoriano Arenas que milita en la Primera C, cuando él tiene muchas expectativas que lo contraten como entrenador de primeras categorías.

Y si faltaban paladines del fútbol alejados del fútbol y con ánimo de volver reinventados, ahí anda Sergio “Kun” Agüero que tras alejarse de las canchas planetarias por una afección cardíaca, se compró una casa de 15 millones de dólares en Miami, mientras silenciosamente se empieza a sumarse como asesor y colaborador del Cuerpo Técnico de la Selección Nacional, nada más ni nada menos.

Estos jinetes de tantas batallas del fútbol vuelven a la acción y a ser figuras y protagonistas de los títulos desde otro lugar y acercándose nuevamente al espectáculo y a los medios desde nuevos formatos del fútbol mismo. ¡Está chequeado!