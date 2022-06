Los detalles del fallido intento de Matías Defederico por ver a sus hijas en el Día del Padre

Embed

En la charla, Defederico le pide si pueden a quedar en un lugar en común y le recuerda que hay una restricción perimetral.

Johana le responde que no hay ninguna restricción y que podía pasar a buscar a las nenas por la casa de Cinthia.

"No hay problema que las vengas a buscar hasta la puerta de la casa", el aclara la mamá de la bailarina.

Tras ese intercambio, Matías no habría podido llegar a un entendimiento para poder pasar el Día del Padre con sus hijas.

La sorprendente propuesta de Luis Ventura a Matías Defederico: "Me encantaría..."

Matías Defederico estuvo el sábado en el programa que conduce Luis Ventura, Secretos Verdaderos, y rompió el silencio sobre la tensa relación que mantiene con Cinthia Fernández, madre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

En un pasaje de la entrevista, el periodista le consultó a Defederico por qué había dejado tan temprano el fútbol profesional y él explicó: "No lo estaba sufriendo, no estaba disfrutando. Competía con un chico de 18 años y me costaba horrores".

Ahí, el conductor de América Tv, DT de un equipo del ascenso, le propuso directamente: "Yo te quiero proponer algo, no me respondas ahora. Yo dirijo un equipo, Victoriano Arenas, y me encantaría tener un jugador como vos".

"Alguien que haya sido una figura del fútbol argentino. Vos tenés mi teléfono, yo te propongo ser el diez de Victoriano Arenas", siguió Ventura.

"Yo te puedo conseguir algún mango, yo te doy la diez, quisiera tenerte. No espero una respuesta, el teléfono mío vos lo tenés, te espero hasta el lunes. El lunes 0 horas cierro el plantel pero te quiero tener pero creo que vos podes dar mucho más", remarcó Luis Ventura.

Y cerró ante la sorpresa de Matías: "El lunes si me llamas es para venir".