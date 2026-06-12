La actitud que tomó Shakira ante las críticas por la apertura del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 dejó imágenes impactantes y actuaciones memorables, pero también abrió la puerta a una inesperada controversia que tuvo a Shakira como protagonista.
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Shakira quedó envuelta en una polémica tras la inauguración del Mundial 2026 y respondió con un mensaje contundente.
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 dejó imágenes impactantes y actuaciones memorables, pero también abrió la puerta a una inesperada controversia que tuvo a Shakira como protagonista.
La artista colombiana se presentó en el Estadio Azteca de Ciudad de México para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial, junto a Burna Boy. Sin embargo, poco después de su show comenzaron a circular en redes sociales versiones que cuestionaban su actuación.
Mientras millones de fanáticos celebraban su regreso a un escenario mundialista, algunos usuarios en X, Instagram y otras plataformas instalaron rumores sobre una supuesta doble que habría participado de la presentación. Otros apuntaron contra su apariencia física y especularon con el uso de playback durante el espectáculo.
Lejos de alimentar la polémica, Shakira optó por responder de manera indirecta a través de sus redes sociales con un mensaje enfocado en los valores que representa el torneo.
“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, expresó la cantante. Además, dedicó unas palabras a los niños que atraviesan situaciones vulnerables: “Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.
Sus palabras fueron interpretadas por muchos de sus seguidores como una elegante manera de dejar atrás las críticas y poner el foco en un mensaje de esperanza y unión.
Más allá de la controversia, la presentación reafirmó el fuerte vínculo de Shakira con la historia reciente de los Mundiales. La cantante ya había sido parte de las citas mundialistas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidándose como una de las artistas más asociadas al máximo evento del fútbol.
En esta edición, compartió protagonismo en la ceremonia inaugural con figuras como J Balvin, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Danny Ocean, en una celebración que marcó el comienzo del primer Mundial organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.