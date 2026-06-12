La actitud que tomó Shakira ante las críticas por la apertura del Mundial 2026

Shakira apertura Mundial 2026

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, expresó la cantante. Además, dedicó unas palabras a los niños que atraviesan situaciones vulnerables: “Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos de sus seguidores como una elegante manera de dejar atrás las críticas y poner el foco en un mensaje de esperanza y unión.

Más allá de la controversia, la presentación reafirmó el fuerte vínculo de Shakira con la historia reciente de los Mundiales. La cantante ya había sido parte de las citas mundialistas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidándose como una de las artistas más asociadas al máximo evento del fútbol.

En esta edición, compartió protagonismo en la ceremonia inaugural con figuras como J Balvin, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Danny Ocean, en una celebración que marcó el comienzo del primer Mundial organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.