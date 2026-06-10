Lali, Cris Morena, Luisana Lopilato y más: los famosos que estuvieron en el estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate

A tan solo una semana de su estreno, Charlie y la Fábrica de Chocolate celebró su función de prensa en un Teatro Gran Rex colmado y la presencia de varios artistas.
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Varios famosos se hicieron presentes en la función especial de Charlie y la Fábrica de Chocolate, la obra protagonizada por Agustín Rada Aristarán. Las imágenes.
A tan solo una semana de su estreno, Charlie y la Fábrica de Chocolate celebró su función de prensa en un Teatro Gran Rex colmado y la presencia de varios artistas.
Con más de 40 mil entradas vendidas, la producción del espectáculo protagonizado por Agustín Rada Aristarán reunió a destacadas figuras del espectáculo, los medios, la cultura y las redes sociales, que fueron testigos de una de las apuestas más ambiciosas del teatro musical argentino.
La noche estuvo marcada por la emoción, las risas y una impactante puesta en escena que culminó con una ovación de pie para todo el elenco encabezado por Rada, Mery Del Cerro y Sebastián Almada, junto a los más de 20 artistas que forman parte de esta superproducción.
La función especial de la obra contó con las presencias de: Lali Espósito, Cris Morena, Abel Pintos, Luisana Lopilato, Adrián Suar, Felipe Colombo y Benja Rojas, Isabel Macedo, Fede Bal y Evelyn Botto, Gastón Dalmau, Euge Tobal, Manu Pal, Cande Vetrano, Panam, Karina La Princesita, Turco Hussain, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, Bianca Aristaran, Lito Viale y Juan Carlos Baglietto, Sofía Pachano junto a su familia.
También asistieron: Flor Torrente, Eva Bargiela, Jimena Monteverde, Luciano Caceres, Javier Calamaro, Flor de la V, Pamela David, Donato de Santis, Campi, Thelma Fardin, Gustavo Garzon, Dalia Gutman y Sebastián Wanraich, Nahuel Pennisi, Natalie Pérez, Miguel Ángel Rodríguez, Ariel Staltari, Rodrigo Tapari, Iliana Calabró, entre muchísimos otros.
Charlie y la Fábrica de Chocolate continúa su paso por la Avenida Corrientes, donde cientos de personas ya disfrutaron de una experiencia única para toda la familia que combina humor, emoción, música y una puesta visual impactante para hablar de temas profundamente actuales: el deseo, el consumo, la ansiedad por ganar y la importancia de no perder la capacidad de imaginar.
Mirá las fotos de la función especial de Charlie y la Fábrica de Chocolate con muchos famosos presentes.
RS Fotos
Agustín Rada Aristarán habló en Intrusos (América Tv) acerca de sus ausencias a algunas grabaciones de Otro Día Perdido por sus funciones en teatro y las chicanas al aire del conductor Mario Pergolini.
"Pido mil disculpas y todos los días le digo a Mario gracias. Me honra mucho porque que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir, porque la semana que viene voy a faltar tres días y no voy a estar en el programa. Y más adelante voy a faltar varios dias más", dejó en claro el artista.
Y en ese sentido agregó: "Que yo iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que exista Otro Día Perdido. Estoy entrando en el mundo de la tele y sé que todo es así".
"Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme, ese es mi objetivo. Todo lo que hago es para que digan: a ver, voy a ver a este bolu.. Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco. Te juro que lo que hago en el teatro es lo único que digo: esto yo lo sé hacer. En todos mis laburos dejo el alma y acá también lo hago", cerró el actor.