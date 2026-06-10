Lali, Cris Morena, Luisana Lopilato y más: los famosos que estuvieron en el estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate

cris morena

También asistieron: Flor Torrente, Eva Bargiela, Jimena Monteverde, Luciano Caceres, Javier Calamaro, Flor de la V, Pamela David, Donato de Santis, Campi, Thelma Fardin, Gustavo Garzon, Dalia Gutman y Sebastián Wanraich, Nahuel Pennisi, Natalie Pérez, Miguel Ángel Rodríguez, Ariel Staltari, Rodrigo Tapari, Iliana Calabró, entre muchísimos otros.

Charlie y la Fábrica de Chocolate continúa su paso por la Avenida Corrientes, donde cientos de personas ya disfrutaron de una experiencia única para toda la familia que combina humor, emoción, música y una puesta visual impactante para hablar de temas profundamente actuales: el deseo, el consumo, la ansiedad por ganar y la importancia de no perder la capacidad de imaginar.

Mirá las fotos de la función especial de Charlie y la Fábrica de Chocolate con muchos famosos presentes.

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Qué dijo Rada de las chicanas de Mario Pergolini por sus ausencias a Otro Día Perdido

Agustín Rada Aristarán habló en Intrusos (América Tv) acerca de sus ausencias a algunas grabaciones de Otro Día Perdido por sus funciones en teatro y las chicanas al aire del conductor Mario Pergolini.

"Pido mil disculpas y todos los días le digo a Mario gracias. Me honra mucho porque que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir, porque la semana que viene voy a faltar tres días y no voy a estar en el programa. Y más adelante voy a faltar varios dias más", dejó en claro el artista.

Y en ese sentido agregó: "Que yo iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que exista Otro Día Perdido. Estoy entrando en el mundo de la tele y sé que todo es así".

"Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme, ese es mi objetivo. Todo lo que hago es para que digan: a ver, voy a ver a este bolu.. Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco. Te juro que lo que hago en el teatro es lo único que digo: esto yo lo sé hacer. En todos mis laburos dejo el alma y acá también lo hago", cerró el actor.