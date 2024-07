Ceferino Reato reveló cómo está su relación con Laura Ubfal tras el final de Gran Hermano: "Trato de..."

"Yo lo extraño, porque si bien hace un mes me preguntaba cuando iba a terminar, ahora un poco lo voy a extrañar”, admitió quizás el integrante más serio del panel.

En cuanto su relación con Laura, lo cierto es que durante los programas ambos adoptaron posturas distintas frente al juego, y tuvieron sus cruces al aire que trasmitían una cierta tensión a los televidentes.

“Generalmente yo no hablo de mis compañeros de trabajo, hablo solo en el debate y bastante, pero para mí el programa termina ahí. Soy consciente de que en un panel, como es un trabajo colectivo, uno depende de todos los otros", declaró.

Y completó: "Yo trato de hacer mi trabajo que termina cuando se apagan las cámaras, lo aprendí de Santiago del Moro. Trato de reflexionar también sobre lo que pasa, porque es un formato que permite que la realidad te influya, se deja influir por la realidad. Somos elementos de un programa".

Duro cruce entre Furia y Ceferino Reato en Gran Hermano: "No sabés perder"

Este domingo, en la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), la reciente eliminada, Juliana 'Furia' Scaglione, tuvo un tenso cruce con el analista Ceferino Reato.

"Me parece que ellos juegan personajes buenos. Han sabido jugar. Espero que el que se vaya sepa perder y no como otros jugadores que no saben perder", comenzó diciendo el periodista sobre los Bro y le tiró un palito a Furia, quien estaba sentada con los analistas.

Inmediatamente, la tatuada asintió varias veces con la cabeza y le dio la mano a Reato. "No lo entendieron. Él lo que expresa es lo siguiente: cuando un jugador es eliminado tiene que dejar de jugar. Entonces él lo que nota en mí es que yo ya sentí que estoy eliminada y que no sigo jugando", opinó la exparticipante.

"No, al revés. Yo pienso que vos no sabés perder. Todavía no sabés perder", le respondió Reato. "Yo me gané el cariño de la gente", dijo Furia mientras se escuchaba a la tribuna cantar "Furia ya ganó".

"Pero te sacaron", disparó el analista. "No hay ningún participante que haya ganado tanto como lo que gané. A mí la gente me para en la calle. Me está pasando ahora, porque recuerden: estuve mucho tiempo con el aislamiento. Entonces mi parte fue mucho más larga. Yo no pude salir a hablar directamente. No tuve el celular. Lo que me empezó a pasar es que yo no puedo caminar por la calle".

"Pero te sacaron por el 62 por ciento de los votos", remató Ceferino.