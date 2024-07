El curioso pedido de Bautista a la producción de Gran Hermano tras consagrarse ganador

"Cuando él salió de la casa, agarró a una persona de producción y le dijo, directamente: 'Me gustaría que haya unas rosas (en la habitación)'", reveló el ex GH y productor del programa.

La respuesta de la producción del reality fue tajante. "Y le dijeron: '¡Pará, flaco!'. Acabas de salir, después de siete meses, no va a estar tu novia esperándote con sushi y velas", completó Gastón.

Aunque no hubo encuentro romántico en el hotel, Bautista y Denisse se dieron un beso apasionado en el estudio de Telefe, cuando terminó la final de Gran Hermano.

La despreciable actitud de Furia en la final de Gran Hermano cuando ganó Bautista: el video

En la final de Gran Hermano que terminó consagrando al uruguayo Bautista Mascia como el gran ganador del reality, Juliana Furia Scaglione fue noticia una vez más por una polémica actitud.

Presente en el estudio donde se trasmitía la final del reality de Telefe, la tatuada se volvió viral por un video que se conoció donde aparentemente reacciona de manera fuerte contra un productor.

En las imágenes que compartió la cuenta en X @elejercitodelam se ve como Furia se para de su silla de manera veloz e increpa verbalmente a uno de los trabajadores del programa, haciendo gestos con su mano.

Y esto no fue lo único ya que luego de abrazar a Emmanuel Vich, su amigo en el reality que terminó segundo, Furia finalmente se retiró del estudio por uno de los laterales y no participó del saludo final de todos los ex participantes para Bautista, el flamante ganador.

Esta otra llamativa acción de la tatuada de no estar al momento de la consagración de su ex compañero se volvió viral en las redes sociales rápidamente y obviamente abrió el debate entre sus fanáticos y aquellos que están en su contra.

Cabe recordar que Furia quedó eliminada hace ya varias semanas del reality y siempre manifestó su deseo de llegar a la última instancia y ser la ganadora del programa para quedarse con el premio.