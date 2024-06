Furia recuperó su teléfono e hizo su primera publicación tras salir de Gran Hermano: qué dijo

“Primera historia después de seis meses sin celu, sin contacto con el exterior, sin saber nada del afuera, siendo jugadora Joker. Dios, qué emoción”, comenzó escribiendo en su red social.

“Amo fuerte todo el amor que me brindan, es muy fuerte todo esto para mí. Tan fuerte que no tengo palabras para describir lo que siento”, sostuvo. Y agregó: “Son tan grandes, pensar que le hablaba a una cámara todo los días sin saber que existían. Todo esto se lo debo a mi hermana Coy, Rubí, mi cuña, a Rocío y a ustedes, ¡siempre!”.

Luego se refirió al período de adaptación que está haciendo: “Ahora estoy en periodo de protocolo para ir de a poquito recuperando y adaptándome a la vida, a esa vida que es la real, la que vivimos todos. La realidad esta fue y es el momento más importante de mi vida personal con 33 años. Amo fuerte este reality, ustedes y yo lo hicimos posible, y los que me encontraron. Gracias enormes Gabi y Yani, gracias Karina, gracias cameramans, gracias sonido, edición, gracias inmensas. Gracias GH Argentina. Furiosos, con todo, esto no termina, esto recién comienza, Gracias”.

“¡Furiosos ataquen! Pronto vamos a festejar esta locura. A disfrutar mucho juntos, y pronto subo todas las cartitas, regalos y demás cosas que me acercaron. Porque ahora los regalos se vienen para ustedes, me debo al público y así va a ser”, le reveló a su fandom.

Por último, remarcó: “Sean únicos, somos siempre esos, esas, las que se atreven. ¡Con todo! Gracias a todos los panelistas, son el verdadero ojo de Gran Hermano. Gracias público”. Al final también le agradeció a dos exparticipantes de Gran Hermano: Gastón Trezeguet y Cristian U.

furia_publicación.jpg

Desde Gran Hermano revelaron el verdadero motivo del faltazo de Furia a La noche de los ex

Luego de la escandalosa salida de Furia de la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) el martes pasado, con destrozos incluidos por parte de sus fanáticos en las inmediaciones del canal, se supo que la producción decidió aislar nuevamente a Furia durante algunos días en un hotel. Así, este viernes Robertito Funes Ugarte abrió La noche de los ex explicando los motivos de la ausencia de Juliana Scaglione del programa.

“Muy bien, les quiero contar algo que se ha especulado mucho sobre el tema porque, claro, hoy tiene que estar Furia aquí”, comenzó diciendo el conductor de Telefe.

“Lo que pasa es que, como es una semana atípica, han sido semanas largas, de 15 días y además, estuvo de inmediato que salió de la casa con Santiago y los analistas, y obviamente, después de todo lo que ha pasado, no hubo tiempo para que la pudiesen seguir entrevistando”, argumentó Funes Ugarte en referencia a las entrevista con los psicólogos luego de sus casi siete meses de aislamiento durante la competencia del reality.

La noche de los ex sin Furia - captura.jpg

Fue allí cuando anunció que “entonces, este domingo y este lunes va a estar con Santi y con los chicos, y después va a hacer el derrotero que hacen todos los participantes, como es costumbre, que van a ir por todos los demás programas Telefe”.

En tanto, deslizó contundente: “Así que, no especulen, no piensen mal, no inventen cosas, lo que sucede es eso. Tuvo muy poco tiempo cuando salió de la casa, que salió de la casa inmediatamente, vino aquí al piso, habló con Santi, habló con los chicos, con los compañeros, con los otros periodistas, y después, bueno, vino el feriado y demás”. “Así que, bueno, no la pudimos tener acá, pero dicen que el viernes que viene va a estar con nosotros. ¡Listo! Terminado el tema. Un beso a Furia. Gracias, querida”, concluyó.