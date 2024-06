Yanina Latorre reveló el escándalo que involucra a un actor por una millonaria deuda de expensas

Luego amplió la información y explicó: “Desde el mes de noviembre no las paga y en su departamento, que es el piso 17, que lo tenía a su vez alquilado, su inquilino debía 8 palos que los actualizó la semana pasada porque el tipo dejó el departamento. No lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaba los 8 millones”.

“Ahora lo están por ejecutar a Dady por esta deuda y hay un problema terrible en el edificio porque es muy grande, es El Chateau, y él está tratando de meter a La Chipi como presidenta del consorcio para tener beneficios. Los vecinos lo detestan”, agregó.

Por último, explicó de que se trataba la ejecución que mencionada y afirmó: “Te hacen juicio y te embargan. Trate de averiguar a quien le alquila y no pude. El dueño se la traspasa a él la deuda, él la debe haber asumido porque está en el consorcio y lo van a ejecutar a él”.

La indignación de Yanina Latorre tras la condena que recibió Juan Darthés: "Me parece poco"

El actor Juan Darthés fue condenado en el día de ayer a seis años de prisión por la Justicia de Brasil tras ser denunciado en 2018 por Thelma Fardin en una causa por violación.

Esto generó una gran repercusión, ya que en Argentina fue un caso muy resonante, y muchos famosos celebraron la condena. Sin embargo, otros también quedaron con un sabor amargo, como Yanina Latorre, quien se mostró en desacuerdo con la sentencia recibida.

“A mí no me pareció justo, seis años me parece poco y eso de que salga, no es lo mismo están prisión y no salir nunca más a salir todos los días a laburar, ver a tu mujer hijos y tomar café”, expresó la panelista en El Observador 107.9.

Y agregó: “Todas las mañanas puede salir a trabajar, hacer su vida y volver a la noche a dormir. Va a su casa, ve televisión, está cómodo, tiene su cama, su mujer, toma vino, no se. No es lo mismo”.

De todas formas, en la misma charla Yanina resaltó la importancia de que el actor finalmente haya sido condenado y concluyó: "Es un montón que haya sido condenado porque acá salen todos ilesos".