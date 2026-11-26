A continuación, Flowers le preguntó si creía que podía haber personas interesadas en perjudicarlo al difundir datos falsos o equivocados. El actor coincidió con esa posibilidad y respondió afirmativamente. Además, durante la entrevista confirmó que actualmente está soltero.

Otro de los temas que surgieron durante la nota fue su supuesto vínculo sentimental con Saud, la diseñadora de alta costura que quedó en el centro de las especulaciones luego de que se conocieran algunos encuentros entre ambos. “La conozco, sí, la conozco. Incluso tenemos amigos en común, pero no, no estoy con Marian Saud”, aclaró el actor.

Luego, explicó cuál es el verdadero motivo por el que mantienen contacto y reveló que fue convocado para participar de uno de los desfiles de la diseñadora. Sin embargo, sus compromisos laborales le impidieron formar parte del evento de este año y la propuesta quedó pendiente para la próxima edición.

“Bueno, te voy a dar más información. Marian Saud es una artista de alta costura, ya lo saben todos, es una modista de alta costura. Yo fui convocado para su espectáculo, para su desfile de este año que hizo y no pude ser parte porque yo estaba haciendo teatro. Estoy convocado para hacer el año que viene algo con el saxo, con el desfile. Bueno, esa es la razón, porque viste a esa chica con mi perro, pero sí”, detalló.

Por último, Arana también se refirió al vínculo que mantiene con Saud y evitó definirlo como una amistad. “No sé si somos amigos, tuvo la gentileza de invitarme a su desfile”, concluyó.

Qué dijo Marian Saud, la supuesta tercera en discordia entre Facundo Arana y María Susini

En plena repercusión por las versiones de crisis y separación entre Facundo Arana y María Susini, una tercera figura apareció en escena y quedó envuelta en los rumores. Se trata de Marian Saud, la diseñadora a quien comenzaron a vincular sentimentalmente con el actor y señalaron como una posible tercera en discordia.

Frente al revuelo que generó esta información, PrimiciasYa.com se contactó de manera exclusiva con la mujer para conocer su versión de los hechos. En diálogo con este medio, Marian decidió aclarar cuál es el vínculo que la une al protagonista de televisión y negó que exista una relación amorosa entre ellos.

“No salgo con Facundo Arana. Nos presentó una amiga en común, nos reunimos los tres para hacer algo en mi desfile. No se pudo este año porque tenía funciones y recién empezaba. Lo va a hacer el año que viene”, explicó Marian.

Además, la diseñadora dio detalles de los encuentros que mantuvo con el actor y contó cómo se fueron dando esas reuniones. En ese contexto, confirmó que compartieron salidas con otras personas y que Facundo también estuvo en su casa en una oportunidad.

“Me invitó con amigos a ver su obra, fuimos a comer en grupo por Corrientes. Y vino a mi casa con su perro que era muy bebé, no podía pisar la calle porque todavía no tenía todas las vacunas”, detalló.

Otro de los puntos que quiso aclarar estuvo relacionado con una historia que publicó en sus redes sociales y que despertó las especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental. Según explicó, la imagen no tenía ninguna intención de generar rumores y simplemente mostraba una tierna escena entre las mascotas.

“Subí una historia de los perros jugando, porque eran súper tiernos. Tengo más fotos con mi perro que mías casi. ¡No lo arrobé a él ni puse el nombre del perro!”, aseguró a PrimiciasYa.com.

La diseñadora también manifestó su sorpresa por el alcance que tuvo aquella publicación y por la interpretación que se hizo de una situación que, según su relato, no tenía ninguna segunda intención.

“Jamás pensé que dos perritos jugando haría tanto lío. Se hizo una locura que no es”, sostuvo, al referirse a las versiones que comenzaron a circular.

Por último, Marian volvió a descartar cualquier romance con Arana y buscó ponerle fin a las especulaciones sobre su supuesto papel en la separación del actor y Susini. Si bien destacó que existe una buena relación entre ambos, fue clara al explicar que no hay nada más allá de eso: “Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”.