El dato más fuerte llegó después. Pepe contó que Arana y González habrían sido muy amigos, y que esa cercanía explicaría el malestar del actor ante la versión del supuesto romance con Susini.

“El hijo de Marcelo y uno de los hijos de Facundo y María van a todos los recitales de Abel Pintos. A Facundo le habría jodido porque eran muy amigos. Él se prestaba mucho a la prensa de lo que Marcelo hacía en Mar del Plata. Tenía un espacio, un teatro, y Facundo iba siempre…”, contaron al aire.

Qué dijo Facundo Arana

Facundo Arana confirmó que está soltero y habló de su vínculo con María Susini en una nota con Fede Flowers para LAM (América TV). El actor explicó cómo tomó las versiones de separación después de tantos años juntos.

“Nunca lo explicamos tampoco tanto. Cuando me dijeron que están separados dijimos: 'Bueno, sí, dale'. Pero no porque no fuera mentira, sino porque las relaciones en la vida y sobre todo cuando tenés una familia y una relación tan larga, lo único que definitivo es la muerte. Y después, qué sé yo, lo vamos armando. Lo importante para mí siempre es que están todos con salud. El resto lo vamos construyendo”, expresó.

Cuando el cronista le preguntó si había dejado de ver a Susini, Arana contó que ella había ido a verlo al teatro: “No. No, de hecho el otro día vino acá al teatro. La obra le encantó, le pueden preguntar. Dijo: 'La voy a recomendar a todo el mundo'”.

“No, no es información buena. Sé de dónde va la información y no”, rechazó la versión de que no estaría viendo a sus hijos. Además, admitió que cree que podría haber gente interesada en perjudicarlo con esos rumores.

Consultado por la diseñadora con la que lo vincularon en los últimos días, Arana negó que hubiera un romance: “La conozco, sí, la conozco. Incluso tenemos amigos en común, pero no, no estoy con Marian Saud ”.

El actor explicó que el contacto surgió por una propuesta para tocar el saxo en uno de sus desfiles: “Bueno, te voy a dar más información. Marian Saud es una artista de alta costura, ya lo saben todos, es una modista de alta costura. Yo fui convocado para su espectáculo, para su desfile de este año que hizo y no pude ser parte porque yo estaba haciendo teatro. Estoy convocado para hacer el año que viene algo con el saxo, con el desfile. Bueno, esa es la razón, porque viste a esa chica con mi perro, pero sí ”.

Cuando le preguntaron si eran amigos, respondió: “No sé si somos amigos, tuvo la gentileza de invitarme a su desfile ”.