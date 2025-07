Dalila confirmó que le fue infiel a su marido con El Polaco y lo prendió fuego: "No tenés..."

"Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí... Terminamos a los besos", confesó sin vueltas la cantante sobre lo que pasó aquella vez con su colega.

Luego, Dalila explicó que luego fue ella quien le admitió a su marido lo que había ocurrido con El Polaco: "Yo ya sabía que cuando llegara me iban a decir que tenemos que hablar. Sí, hablé y le dije la verdad. Fui muy sincera. Le dije que estuve en falta, le pedí disculpas y que la decisión era suya (por si quería separarse)".

Al ver que El Polaco no contó públicamente la verdad de lo que había sucedido entre ellos, Dalila lo cuestionó picante:"Dale bolu... No tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya (por Barby Silenzi)".

"Yo tengo ovarios para decirle a mi pareja: 'sí, me mandé una cagada'. Ya está, qué querés que te diga. Son cosas que pasan, te tomas un par de tragos, estas con tus amigos y te puede llegar a pasar", concluyó.

Barby Silenzi contó que la hizo enojar y decidir separarse de El Polaco

La bailarina Barby Silenzi habló con el programa Intrusos y explicó cuál fue la última acción de El Polaco que terminó por romper por completo la pareja y derivó en su decisión de separarse definitavamente.

"Estamos separados, confirmado. Volvió de su viaje, festejó su cumpleaños y me dijo ´que intentemos de vuelta porque hay amor, la familia, las nenas...´. Uno a veces se equivoca y cuando hay una familia está bueno intentar y dio una nota que me amí dejó helada y le dije: ´¿por qué dijiste esto?´", comenzó la bailarina con quien tiene a la pequeña Abril con El Polaco.

"Se lo plantee yo al ver esta nota. Uno a veces se cansa de tantas mentiras reiteradas, sentí que no me puso en el lugar de su mujer", continuó firme Barby Silenzi sobre su decisión de separarse del cantante.

Y cerró: "Tomé la decisión de que nos separamos definitivamente porque ya no da para más y por más que intentemos hay cosas que no se pueden arreglar y no nos vamos a entender. Por mi parte es definitivo, hay cosas que no voy a tolerar más".