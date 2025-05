Diego Moranzoni fue echado de Crónica TV por quedarse con dinero de una colecta solidaria

Según explicó, la nieta de su amiga, Adela, se enfermó y ella le pidió de hacer una colecta solidaria. “Le conseguí los números, peleé con la gente del hospital”, remarcó.

"Un día antes yo cobro un PNT que le había vendido a un colega mío, que no tiene nada que ver con el tema, y se lo transfiero a cualquier cuenta, por un punto me equivoco. Esta es la verdad y en mi conversación con Griselda está", relató.

"Yo le digo a Gri 'ya que mañana hacemos eso, y como es fin de semana, y ya no me queda guita en la cuenta, ¿no me prestás 250 mil pesos?'. Creo que se había juntado un millón de pesos", siguió.

Luego, Tauro le consultó: "¿Qué pasa después?". "Nada, ella aparece en el canal diciendo que yo le robé. Una amiga mía de toda la vida. Hice trescientos solidarios", le respondió.

"Es todo una gran mentira. No sé por qué ella hizo esto", sostuvo el comunicador, quien también afirmó que renunció. “Tengo la carta de renuncia. No me echaron", repitió.

Conductor de noticiero tiene un desagradable momento en vivo que se volvió viral

Durante el aire de uno de los noticieros del canal de noticias Cronica, Diego Moranzoni tuvo un desagradable momento al aire.

El conductor estaba siendo ponchado mientras estaba entrevistando algunas personas que estaban en un móvil, cuando necesitó estornudar.

Lo hizo frente a cámara, sin taparse, con la mala suerte de que un moco escapó de su nariz. El director no llegó a taparlo con otras imágenes y todo quedó a la vista en vivo.

Inmediatamente lo sacaron del aire, y el conductor pudo limpiarse la nariz. Pero ya era tarde, el clip se volvió viral en pocos segundos en las redes.