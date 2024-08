El enojo del Chino Leunis con los Premios Martín Fierro 2024: "Siento que no..."

“Uno quiere el reconocimiento. Entiendo que la nominación es un reconcomiendo y que este es nuestro único premio. Siento que no nos hicieron un reconocimiento que merecíamos", admitió en una nota con Intrusos (América).

Además, aseguró: “No quiero usar la palabra ninguneados pero siento que hicimos los méritos para estar mínimamente nominados. Lo digo por mí, por mis compañeros, y por el equipo de producción que tenemos, que considero que es de los mejores de la televisión".

"Hay algunas ternas en los que hay 6 nominados, en otras hay 5. Es cierto que en algunos momentos deberíamos aggiornarnos y poner este premio en lugar de transparencia y de representatividad”, concluyó.

El desconcierto de Laurita Fernández por los cambios en su terna para los Premios Martín Fierro

Luego de conocerse los nominados para los Premios Martín Fierro, APATRA reconoció algunos errores en la lista y realizó inesperados cambios en la terna del rubro Entretenimiento y Juegos.

Esto afectó de lleno a la conductora Laurita Fernández, ya que dos de sus programas estaban nominados, Bienvenidos a Bordo (El Trece) y Bienvenidos a Ganar (El Nueve), pero uno de ellos fue quitado de la terna.

En medio de una nota con LAM (América), la actriz se enteró que la decisión definitiva fue sacar de la nominación a su programa del Nueve, y reaccionó completamente desconcertada.

“Este rubro no es conducción, estoy en el programa. Para mí es un halago que dos de los programas más votados de entretenimiento hayan sido conducidos por mí y es una fiesta, ¿entonces no?”, deslizó desorientada por la noticia.

Laurita Fernández sobre los Martin Fierro

Acto seguido, habló de su equipo y comentó: “Ayer en el Nueve estaban todos muy contentos, festejamos con los técnicos en la grabación, pusieron unas placas de felicitaciones y anoche se corrió el rumor de que nos desnominaban. Me dieron flores ¿qué pasa chicos?".

“El primer programa en la historia nominado, desnominado, y después vuelto a nominar. ¿Vos me decís que nos vuelven a desnominar? El año pasado ya me habían puesto por Bienvenidos a Bordo, sabían que yo lo conducía…”, sentenció.

Y sumó: “Todo el equipo estaba muy contento, le ponen mucha pasión, mucho amor, son canales en los que muchas veces no están los ojos puestos ahí y conseguir una nominación es un logro que significa mucho. Me pondría muy triste, ahora enterarme es triste”.

“Lo sentíamos un lindo reconocimiento más allá de ganar o no, no sabía que por haberlo conducido yo no se podía, era también reconocer mi trabajo”, concluyó desanimada por la situación.