El furioso descargo de Ivana Icardi contra Wanda  Nara en medio del escándalo con Mauro: "Impresentable"

“¡WANDA NARA SOS UNA IMPRESENTABLE! LO QUE HACÉS NO TIENE NOMBRE. ¡CON LOS NIÑOS NO!”, disparó en letras mayúsculas Ivana, visiblemente enojada por la situación que atravesaban su hermano y sus sobrinas.

Pero claro que eso no fue todo, porque a pesar de estar a miles de kilómetros siguió a través de las redes todo lo sucedido y fue expresando su enojo e impotencia frente al escándalo en el que las únicas perjudicadas fueron las menores.

Así, en una seguidilla de posteos, Ivana Icardi se preguntó primero "Qué pasa con la Justicia en Argentina", para inmediatamente sumar otro tweet en el que acusó a Wanda de secuestrar a la nenas. "Fran e Isabella aman a mi hermano. Dejen de implementar que no se quieren ir con él. Esto en cualquier parte del mundo es secuestro", lanzó furiosa contra la actitud de Nara.

En tanto, en otros dos posteos en los que descargó toda su impotencia ante la situación vivida por su hermano y sus sobrinas, Ivana Icardi reflexionó furiosa: "Soy madre! Eso no se hace!", al tiempo que al cabo de unas horas cuando se viralizó un terrible video en el que se la ve a Isabella llorando mientras la Dra. Mattera, del Ministerio Público Tutelar, le explicaba que su papá no tenía pensado llevárselas a Turquía, arremetió contra Nara. "¿Por qué exponen la angustia de una niña? No entiendo", concluyó entre furibunda y angustiada.

Ivana Icardi contó cómo cambió Mauro desde que está con la China Suárez y la sorpresa fue total

Desde que Mauro Icardi blanqueó su relación con Eugenia “la China” Suárez, su hermana Ivana Icardi no solo se mostró entusiasta con la noticia, sino que celebró abiertamente el romance. En varias oportunidades, destacó la buena impresión que le generó la actriz y se diferenció de su conflictiva relación con Wanda Nara, a quien responsabiliza por haber distanciado al futbolista de su familia.

En una reciente entrevista en la televisión española, Ivana sorprendió al revelar un gesto que marca un acercamiento entre ambos hermanos. “Me felicitó por el cumpleaños después de mil años. Los dos me mandaron un mensaje, y él no me saludaba desde que cumplí, creo, 19 años”, expresó emocionada.

Consultada sobre si creía que la China Suárez había influido en esta reconciliación familiar, fue contundente: “Sí. Yo creo que la China va a unir. Es una chica muy familiar, le encantan las reuniones, estar todos juntos. Wanda era muy ‘mi familia’, la tuya allá’”.

Más tarde, Ivana interactuó con sus seguidores en Instagram y volvió a apuntar contra la ex de su hermano. Al ser consultada sobre por qué hablaba mal de Wanda, respondió con firmeza: “No es que hable mal. Hablo de lo que me hizo y de lo que hace, porque lo repite. No me extraña”.

Finalmente, recordó algunos de los episodios más conflictivos: “Ella no tiene nada que decir de mí porque ni mi familia ni yo le hicimos nada. Yo empecé a hablar cuando me harté. Hizo que me defenestraran en la prensa, me denunció —una causa que quedó archivada porque no tenía sentido—, me acosó con bots insultándome a mí, a mi ex pareja, a mi entorno. Insultó a mi madre”, cerró Ivana sin filtro.