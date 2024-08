El furioso audio de Luis Ventura por las críticas a las nominaciones de los premios Martín Fierro 2024

Así las cosas, y mientras el panel de Flor de la V debatía también sobre los múltiples empates en algunas categorías, motivo por el cual algunos rubros tienen cinco candaditos y no tres, Laura Ubfal compartió un furioso audio del mismísimo Luis Ventura aclarando cómo se elaboran las ternas, al tiempo que disparó harto: "El que no quiera venir que no venga".

Asimismo aclaró que "las ternas salen de los candidatos que nos entregan los canales. Los canales nos dan las conducciones y los programas que después se ponen en el ayuda memoria y que se votan o no se votan".

Fue así que a pesar del malestar generado por la baja del programa de entrenamientos de Laurita de El Nueve, Ventura fue tajante al afirmar: "El que esté enojado, que resuelva su vida. APTRA da premios, no resuelve cuestiones psicológicas".

Grave equivocación en los nominados para los Premios Martín Fierro 2024

El próximo lunes 9 de septiembre se celebrarán los Premios Martín Fierro 2024 para reconocer a lo mejor de la televisión abierta con la conducción de Santiago del Moro por Telefe.

En medio de la gran expectativa, este miércoles el presidente de APTRA, Luis Ventura dio a conocer la lista completa de las ternas y cada uno de los nominados en el vivo de Cortá Por Lozano (Telefe).

Sin embargo, horas después del anuncio, se supo que APTRA tuvo una grave equivocación en una de las ternas y a último momento comunicaron un cambio en los nominados al rubro de Entretenimiento y Juegos.

En un principio los nominados a esta categoría eran: Bienvenidos a Bordo (Guido Kaczka - El Trece), Bienvenidos a Ganar (Laurita Fernández -El Nueve), Escape Perfecto (Iván de Pineda y China Ansa -Telefe).

Finalmente, con los cambios y correcciones aplicados, la nominación quedó: Bienvenidos a Bordo (Laurita Fernández - El Trece), Juego Chino (Guillermo Pelado López -Telefe), Escape Perfecto (Iván de Pineda y China Ansa -Telefe).