Catherine Fulop reveló detalles de la recuperación de Ova Sabatini tras su delicada operación

Y agregó: "Él venía hace rato con una dolencia muy grande, pero se fue dejando y pasaron tres años. Él siempre fue muy deportista y jugaba al fútbol en el intercountry, un campeonato muy exigido, y hace casi un año que no puede jugar".

"Él pensaba que era un tema muscular, pero después descubrió que era un tema de cadera. No tenía muchas ganas de hacerlo, por eso se dejó estar, pero ahora lo terminó de resolver", sostuvo.

Sobre cuando recibirá el alta Ova, expresó: "Todo va a depender de cómo su cuerpo soporte levantarse, moverse y el tema de ir al baño también. Me llamaron los doctores y nos dieron el parte, salió todo chévere, él está muy bien".

"Fue tan bello, la ceremonia fue súper emotiva. El Ova estaba muy feliz porque lo conoce a Paulo y tienen una muy linda relación", dijo la actriz sobre la boda de su hija y el futbolista.

Y sobre la ausencia de Gabriela Sabatini al evento, explicó: "No voy a hablar de ella pero sobre todo por respeto a mi esposo que merece todo el cuidado y el respeto con respecto a este tema porque el más doliente acá es él, porque todos los demás somos casi de palo".

"Realmente prefiero no hacer ningún comentario, no tengo nada para decir", insistió Cathy. Y luego lanzó picante: "Lo que sí se es que en el casamiento de mi hija no faltó nadie, estuvimos todos los que la amamos y queremos que ella sea feliz, eso es lo único que me importa".

"La vida es así a veces uno la tiene que aceptar. Lamento mucho todo lo que a mi marido le está pasando", remarcó Catherine Fulop sobre la evidente interna familiar.