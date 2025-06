La estrategia al límite de Aníbal Lotocki para defenderse de las denuncias por mala praxis

Esta maniobra de Lotocki para limpiar su buen nombre podría traerle nuevas consecuencias en la Justicia.

La férrea defensa de Majo Favarón tras ser acusada de secuestrar a la hija de Aníbal Lotocki

Vanessa Sassaro, ex pareja de Aníbal Lotoki y madre de su hija 11 años, apuntó contra José María Favarón. Acusa a la mujer del polémico médico por el presunto secuestro de su hija.

En una nota con Puro Show (El Trece), la esposa del galeno rompió el silencio. "Ella dice que yo me robé a su hija, una locura total. A la nena la conozco desde hace mucho tiempo porque hemos compartido fines de semana cuando venía a visitar a su papá. Tengo un vínculo con ella y soy su referente afectivo", detalló.

"El año pasado, el colegio la denunció porque la nena se había quejado de la mamá pero ella no respondió. Un día fue con moretones a clases y se activó un protocolo. Allí la llevaron al Hospital Ramos Mejía para examinar. Desde allí, me llamaron como referente afectiva y por decisión conjunta de la Justicia y la nena, me la dieron a mi", agregó.

Favarón calificó de descabellada la acusación de Sassaro. "He ido a todas las audiencias, entrevistas con psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, estudios... ¿cómo voy a robarme a una menor y pasearme libremente por todos lados? Es cierto que no la ve pero porque es la niña que no quiere verla. No voy a decir los motivos", planteó.

Por último, la esposa de Lotocki remarcó que el tema está judicializado, que hay pruebas claras de que la niña era maltratada y que por eso, asumió el cuidado. "Yo tengo una relación, una responsabilidad afectiva. Hace 6 meses que la estoy cuidando, jamás podría dejarla desamparada. Me parece una locura lo que dice Vanesa. La cuido y la cuidaré siempre", cerró.