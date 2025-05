La mamá de L-Gante definió a Wanda Nara como persona y fue letal: "No puedo..."

“Uno a veces cuando tiene problemas de pareja le agarra un poco el bajón y se replantea su vida personal y profesional. Capaz, él hizo esto”, explicó la mamá de L-Gante. Y agregó: “Yo creo que, en algún aspecto, no te digo que depresivo, pero en algún lugar te toca”.

Sobre su vínculo con Wanda Nara, la mamá de L-Gante comentó: “No sé si puedo llamarla nuera, amiga... Pero sí te puedo hablar como persona. Me cae bien, siempre tuvimos relación y vamos a seguir así”.

Evitó meterse en los conflictos que pudo haber tenido su hijo con la ex de Mauro Icardi: “Son problemas de pareja, de mujer, y yo no voy a salir a decir: ‘porque Wanda…’. Así son las relaciones, hoy están y mañana no. No tengo nada en contra. Como persona, ella estuvo diez puntos. Estamos de igual a igual”.

Claudia Valenzuela contó lo que desea en el amor para su hijo: “Lo que sueño, como mamá, es ver a mi hijo feliz, contento, que esté bien. No sé con quién será, si alguien conocido o no, pero con alguien que realmente quiera y ame a Elian Valenzuela, no a L-Gante"

"De las mujeres que se cuelgan de él hay muchas y en todos los boliches”, cerró picante la mamá de L-Gante tras la reciente imagen que se conoció de su hijo a los besos con una mujer en una salida nocturna.

El llamado desde Europa que quebró por completo a Wanda Nara y la hizo llorar: "Cortala"

Wanda Nara está pasando un momento particular en su vida en medio de su conflicto en la Justicia con el padre de sus hijas Mauro Icardi y la reciente separación del cantante L-Gante, que pasó por varias idas y vueltas.

Lo cierto es que en el programa Mujeres argentinas, El Trece, se profundizó sobre la razón por la cual la mediática se la pasó llorando todo el fin de semana tras recibir un llamado desde Europa.

Primero, María Belén Ludueña contó que Wanda y L-Gante ya no se siguen en las redes sociales y que ella lo habría hasta bloqueado de WhatsApp luego de unas imágenes que circularon de él con una bailarina a los besos en General Rodríguez.

Y luego explicó por qué Wanda se la pasó todo el fin de semana angustiada ante el llamado que recibió desde el viejo continente por parte de su mamá, Nora Colosimo, quien le aconsejó que termine de una vez el vínculo con Elian Valenzuela.

“El fin de semana hubo un llamado desde Europa: la señora Nora Colosimo llamó a su hija, Wanda Nara, y le dijo: ‘cortala con este flaco porque te hace sufrir’. Entonces ya se metió Nora, estuvo muy mal Wanda”, reveló la conductora.

Y agregó sobre la angustia que pasó la mediática tras el llamado de su mamá y su firme consejo que corte de una vez el contacto con el cantante: “Está chequeado, ni él (L-Gante) la sigue a Wanda, ni Wanda lo sigue a él. Esto es verdad, estuvo muy mal y estuvo llorando todo el fin de semana".