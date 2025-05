Luciana Elbusto rompió en llanto y confesó el dato más duro de su vínculo con Brancatelli: "Cada uno...."

Elbusto reconoció además que habló durante dos días con Cecilia Insinga, la esposa de Diego Brancatelli, aunque evitó dar detalles de lo que charlaron.

"No hay mucho para aclarar, no quiero ni me mentir, ni negar, ni aceptar, nada", explicó. Y sobre el diálogo con la mujer de Diego Brancatelli, aseguró: "Hablamos el lunes y martes. Una charla que fue en privado y cada parte es entendible lo que siente y está atravesando. No voy a decir qué hablamos".

Ante la directa pregunta de Matías Vázquez si tuvieron sexo con Brancatelli, primero Luciana Elbusto evitó responder y luego comentó: "Ya lo negué un montón de veces".

La periodista remarcó que esos chats que se filtraron "no son reales" e indicó: "Con Diego no hablo desde la semana pasada y creo que cada uno se está tomando su tiempo".

"Lo conozco hace un montón de tiempo y lo voy a cuidar. Cada uno lo sufre y atraviesa a su manera y creo que tenemos que cuidarnos entre todos para que nadie salga lastimado", continuó Luciana ya afectada por la situación y llorando.

Y cerró: "No es algo lindo de estar hablando y exponiendo por eso trato de medirme en las palabras. En las redes todos apuntan a mí y es una situación horrible".

Cecilia Insinga e.nfrentó la versión de que habría echado a Diego Brancatelli tras una discusión: "Estamos..."

La polémica que tiene como protagonista a Diego Brancatelli sigue sumando capítulos y detalles que alimentan la complicada situación del periodista.

Desde que se filtraron los supuestos chats íntimos con Luciana Elbusto, las redes sociales y los medios no dejaron de replicar versiones y especulaciones sobre lo que sería una relación clandestina de años del periodista de C5N, mientras aún estaba casado con la también periodista Cecilia Insigna.

Y este fin de semana se tiró una fuerte información. Por un lado, se viralizó la versión de que Brancatelli habría abandonado su domicilio familiar tras la irrupción de este escándalo mediático.

Según precisó el periodista Santiago Sposato vía X, Brancatelii habría abandonado la casa que compartía con su esposa y madre de sus dos hijos, Valentín y Luca.

"El periodista infiel hoy tuvo que abandonar la casa. Parece que lo de los 'chats falsos' no sonó creíble para la (ex) mujer. Va a departamento prestado en CABA", precisó el panelista de DDM (América TV) sin dar nombres en particular pero dando a entender que se trataba de la situación que atraviesa Brancatelli.

Ante esta picante versión, PrimiciasYa se comunicó con Diego Brancatelli, pero no quiso hablar del tema. También se contactó a Cecilia Insigna y, algo molesta por la información que se dio, aseguró: "Es falso lo que se dijo. Estamos juntos y desayunando".

Y también apuntó contra Santiago Sposato, el periodista que arrojó esta versión: "Lo que dice él es absolutamente falso. No habló con ninguno de nosotros. Y yo no considero colega mío a gente que habla de la vida de los demás".