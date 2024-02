El mensaje sin filtro de Furia contra Gran Hermano que alarmó a la producción

Sucede que varios de los consejos de la ex diputada no le terminaron de cerrar a Juliana, básicamente por lo que ella supone de su imagen fuera de la casa. Y como no podía ser de otra manera, fiel a su estilo, se lo hizo saber a la producción del reality con un mensaje sin filtro.

Lo cierto es que en una de las conversaciones Romina le confió a Furia que Telefe apuesta a la familia, motivo suficiente para sugerirle que intente calmarse a la hora de discutir a los gritos con sus compañeros. Así, un rato después, la líder de la semana le envió un contundente mensaje a la producción de manera directa y mirando a cámara.

“¿Qué pasa Telefe? ¿Estás nervioso? ¿Así que Romina dice que yo no soy parte de una familia? ¿O sea que a la primera que quede nominada me sacan? Sé todo eso y más secretos, cariño”, disparó irónica mientras tarareaba entre frase y frase la icónica melodía de Terminator y se arreglaba frente al espejo del dormitorio.

Esta semana, la ex Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, entró a la casa más famosa del país para conocer a los participantes de la nueva edición del reality y sumarle picante al juego.

Desde el inicio de su estadía, la ex diputada tuvo algunas rispideces con Furia, que ha logrado consolidarse como figura del programa luego de haber superado varias placas.

En las últimas horas, Juliana Scaglione explotó indignada contra Romina. Una frase de la ex Gran Hermano generó su enérgica reacción contra la producción del programa.

"A mí Telefe no me quiere, porque no soy cómo una familia normal", exclamó Furia. "Aguante Telefe y Direct TV!", acotó Lucía, intentando calmar a su compañera.

"Obvio, aguante Telefe, pero si no soy la familia que querías no me traigas a Romina a dice que no soy la familia", completó. "¿Eso te dijo?", reaccionó la salteña. "Me dijo que Telefe es un canal de familia y lo mío no va", remató Furia.