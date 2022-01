El pedido de Thelma Fardin en medio del juicio contra Juan Darthés: "Tengo toda mi vida hackeada"

“Nosotros no nos separamos”, señaló Fardin en una entrevista con Catalina Dlugi, y añadió: “Es un momento de crisis, no quiero que me corran del eje y que hablen de mi situación sentimental. Camilo está muy presente y más por su historia”.

“Me está acompañando y tratamos de salir adelante, cada uno con su historia y también como pareja. Acompañarnos, sin duda, nos vamos a acompañar. Tengo toda mi vida hackeada por completo por el proceso judicial”, remarcó.

Thelma Fardin habló de su salud

Por último, Thelma Fardin llevó tranquilidad a sus seguidores y dijo que su internación de hace unas semanas fue por un pico de estrés.

“Me costó mucho reponerme. Son muchas cosas en la vida que se ven hackeadas y por eso tomo medicación y antidepresivos, pero fue algo que estoy tomando que no me sentó bien”, indicó.