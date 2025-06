Soledad Pastorutti víctima del robo de identidad y millonaria estafa: "Una truchada"

Y luego Lussich mostró también una noticia fake creada de un supuesto vivo en Instagram con la imagen de Soledad Pastorutti referido a este tema para continuar promocionando la acción con la imagen de la cantante, algo que tampoco nunca existió.

"Ella por ahora no hizo ningún descargo. Es todo mentira", aclaró Adrián Pallares. "Debería hacerlo", añadió Lussich.

Por su parte, Pablo Layus reconoció que entró en el engañoso link con la imagen de Soledad Pastorutti en X y al darse cuenta que no era real y el peligro que podría traer esa acción salió rápidamente del sitio web.

soledad pastorutti identidad robada en redes.jpg

soledad pastorutti identidad robada en redes 2.jpg

El conmovedor mensaje de Soledad Pastorutti por la muerte de su abuela Valeria: "No puedo creer..."

Soledad Pastorutti comunicó a través de sus redes sociales una triste noticia familiar: la muerte de Valeria Zacchino este 16 de diciembre, su abuela materna. La misma de quien allá por 2019 dio a conocer su historia a través de su canción "Se casó la Valeria".

Así, la cantante argentina se volcó a su cuenta de Instagram para despedirla con un conmovedor mensaje y un puñado de recuerdos fotográficos.

"En cada palabra derramo una lágrima…. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, qué injusta se me hace esta despedida… Cómo no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó con fuego amor infinito", expresó a corazón abierto.

Al tiempo que continuó con el dolor a flor de piel: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa… Ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo… Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda … No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo", agregó .

"En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido… deseando volver a encontrarte algún día. Voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz", concluyó a modo de despedida final en su red al que se sumaron miles de fanáticos y colegas del medio acompañando a La Sole y su familia en su dolor.