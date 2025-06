Gran Hermano: se filtró un video de Ulises bañándose y un detalle generó revuelo

Falta muy poco para la final del reality. Habrá que ver si, al salir de la casa, el cordobés hace declaraciones sobre esta escena.

La jugada predicción de una ex Gran Hermano sobre quién ganará el reality, que genera revuelo

A pocos días de la gran final de Gran Hermano, las especulaciones están a la orden del día. Y en medio del clima de tensión que se vive tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país, una ex participante se animó a lanzar su predicción sin filtros. Se trata de Virginia Demo, quien visitó el streaming de Bondi Live y dejó en claro quién cree que ganará la edición 2025.

“Creo que Selva se va este lunes, después creo que se va Eugenia”, analizó Virginia, al referirse a los próximos movimientos del juego. Y fue más allá: “Si se va Selva, de los cinco que quedarían, Euge es la que menos fandom tiene. Y en placa positiva dependen mucho los fandoms. Además, con las peleas del último tiempo, la gente dejó de bancarla”, dijo, en referencia a la caída de apoyo que sufrió Eugenia entre los seguidores del ciclo.

De todos modos, Vir expresó su deseo de que Eugenia logre cambiar el rumbo. “En Gran Hermano es de un día para el otro, mejoras tu actitud y salís del foco”, reflexionó, dejando ver que todo puede modificarse en cuestión de horas dentro del reality.

En ese contexto, la humorista compartió su predicción firme sobre los finalistas. “Creo que van a llegar a la final Tato, Luz y Ulises”, dijo sin dudar. Y luego expresó su deseo más profundo: “Me gustaría que gane Luz. Me gustaría que gane una mujer, porque hace mil años que no pasa”.

Con los números en mente, la ex GH recordó que las últimas dos temporadas tuvieron ganadores varones: Marcos Ginocchio y Bautista Mascia. A partir de ese dato, compartió una reflexión sobre por qué las mujeres no logran imponerse en el reality: “Ayer, Chiara Mancuso dijo algo muy acertado: que las mujeres van de frente, se exponen más. Cuando te exponés más, recibís más hate y tenés más posibilidades de irte”.

De esa manera, Virginia reavivó un debate que se repite edición tras edición, y que este año parece cobrar más relevancia que nunca: ¿llegó el momento de que una mujer vuelva a consagrarse en Gran Hermano?