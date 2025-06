Gran Hermano: el picantísimo apodo que Juan Pablo le puso a Eugenia al enterarse de su traición

Eugenia y Devi GH.jpg

Gritos e insultos en Gran Hermano: Eugenia volvió a tener un cruel cruce con Luz

No es la primera vez que Luz Tito tiene problemas de convivencia con alguna de sus compañeras en la casa de Gran Hermano (Telefe). Esta vez volvió a cruzarse fuertemente con Eugenia Ruiz, ya en el último tramo de la competencia.

Lo cierto es que faltando menos de dos semanas para la gran final, la convivencia entre los participantes se hace más difícil a medida que pasan las horas. Así lo demostraron la santiagueña y la jujeña, quienes se trenzaron en una fuerte discusión a los gritos con insultos incluidos.

La raíz del enfrentamiento verbal comenzó a raíz de las diferencias de las chicas por la limpieza del tacho de basura de la cocina. Después de que Eugenia sacara la enorme bolsa con desperdicios y se quejase por el nauseabundo olor que emanaba del contenedor, Luz no dudó en agarrarlo para lavarlo.

“Hay que lavarlo esto. Los tachos también se lavan”, disparó irónica Luz, comentario que le cayó pésimo a Eugenia y fue tras ella al baño donde su compañera lavaba el tacho con el duchador de mano.

Embed

“Decirme que los tachos se lavan es una conch... porque ya sé que los tachos se lavan”, disparó entonces molesta la médica. Fue allí que Luz subió el tono de voz y le respondió picante: “Si me tenés atragantada, Eugenia, no te la agarres conmigo”.

“Para nada te tengo atragantada. Es una sensación tuya”, reaccionó Eugenia ya casi a los gritos y arremetió: “Escuchá el tonito con el que lo dices y la forma en que lo dices es muy con... y da para que uno se caliente. Parece que a vos te gusta que la gente te tenga atragantada”.

“No me voy a dejar (callar) porque yo atragantada no me quedo más”, subió la apuesta la modelo haciéndole frente a su compañera. Pero la santiagueña se descargó con todo: “No te tengo atragantada para nada. No sé qué problema tienes vos conmigo. Yo con vos no tengo ningún problema. Estoy feliz, entre los finalistas y lo que menos me suma a mí es ponerme a pelear con vos. No me interesa pelear con vos. Si vos querés pelear conmigo, pelearás sola, porque yo no tengo más ganas de pelear con vos”.

Fue allí que Luz dio por terminada la feroz pelea en la que nadie intervino para calmar las aguas al sentenciar: “Genial, entonces. Yo callada no me quedo más”.