Thelma Fardin sobre la denuncia a Juan Darthés: "Pagué un costo muy alto"

“Lamentablemente, todavía mi vida está signada por esto. Necesito que termine, que llegue a un punto final, a una conclusión”, añadió.

Thelma Fardin sobre cómo impactó su denuncia en el plano laboral

Sobre cómo impactó su denuncia en el plano laboral, Fardin aseguró que se le cerraron muchas puertas. “Como laburo desde muy pequeña conozco a mucha gente que me quiere y que están en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema”, reveló.

Luego, Fantino quiso saber qué pasaría si la resolución judicial no es la que espera, y Thema señaló: “La Justicia es mucho más grande e inabarcable de lo que tratamos de hacer con el sistema judicial, que intenta hacer algo pero lamentablemente se queda bastante atrás”.

Por último, destacó: "Yo creo que de algún modo obtuve Justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice ‘yo hablé gracias a que vos hablaste’”.