Ángel de Brito filtró quién ganará la final de Gran Hermano 2024 y sorprendió a todos

"El versus Luz y Tato, que ellos se quieren tanto y ese shipeo que para mí afuera. Saben lo que va a ser eso afuera? En el hotel cuando estén solos la primer noche...", agregó picante la morocha.

Al observar esto en la red social X, Ángel de Brito no anduvo con vueltas y sentenció: "Tato gana #GH". ¿Se dará?

Angel de Brito filtro quien gana la final de Gran Hermano 2024.jpg

Ángel de Brito expuso a la famosa que pretendió cobrarle una importante suma en dólares por una entrevista

Absolutamente franco, sea con amigos, conocidos o enemigos del mundo del espectáculo, Ángel de Brito siempre es consecuente con su discurso.

Es así que en las últimas horas no tuvo el menor inconveniente en mandar al frente a una amiga y compañera de trabajo durante varios años.

Todo comenzó cuando en su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live) una seguidora dejó un mensaje pidiendo que lleven a Pampita para entrevistarla.

Fue allí cuando el periodista contó que lo intentó el año pasado, pero que no se concretó porque la modelo pidió una importante suma en dólares para acceder a la nota.

“Nos quiere cobrar. Como vos sos más nueva no sabías, este detalle. El año pasado cuando arrancamos Bondi, ¿a quién llamas cuando es algo nuevo? A los amigos. La llamamos a Pampita, no la llamé yo directamente, también voy a decir la verdad”, confió de entrada.

“Le dijo a alguien de acá que tenía un cachet para ir a los streamings. También lo digo, a LAM vino siempre gratis, nunca me pidió ni pasar un chivo, nada. Y bueno, pidió 3.000 dólares, estábamos recién acá terminando el mural, poniendo las plantas, no teníamos todas las luces”, reveló entonces con su habitual sinceridad.

Y tras la consulta de Juli Argenta de si hoy pondría ese dinero para tener a Pampita en su streaming, una vez más Ángel fue honesto: “No, tampoco lo pondría (con eso) me compro pasaje. Se lo dije en cámara, me parece un poco rari, porque yo fui a sus programas, cuando estaba con su fundación fuimos una noche a conducir su evento solidario, después de LAM me fui corriendo. Entonces, daba a que venga”.