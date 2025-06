La China Suárez, en crisis, atemorizada y con botón antipánico: "Está asustada"

“Está asustada, está angustiada... Lo que pasó entre el viernes y sábado es una situación inédita para ella, el hecho de ser amenazada a través de cuentas de Instagram y de X, no le había ocurrido nunca. Y con tanta virulencia y tanta violencia realmente la puso en una situación de vulnerabilidad”, había dicho el letrado.

La China Suárez habló tras ser amenazada de muerte y responsabilizó a Wanda Nara: "Si me pasa algo..."

La China Suárez compartió en las redes sociales el intimidante mensaje que recibió vía redes sociales donde se proponía juntar dinero para un sicario y atentar contra su vida.

Fue desde su cuenta en Instagram donde la actriz y novia de Mauro Icardi advirtió un fuerte mensaje en redes sociales que circuló de un usuario.

"Chicos ¿y si entre todos hacemos una vaquita para pagarle a un sicario y que se encargue de la China? No banco más su existencia", decía el desagradable comentario.

Y otra persona sostuvo de manera terrible: "A la China Suárez hay que patearle la boca hasta que se le vaya hasta el último rastro de belleza".

la china suarez amenazada de muerte.jpg

Ante estos violentos mensajes, la actriz reaccionó de manera contundente exponiendo esa grave situación y lanzó desde sus historias con un fondo totalmente negro: "Si me pasa algo ya saben quién fue", advirtió.

Lo cierto es que la China Suárez vuelve a estar en una nueva polémica en medio de su fuerte rivalidad mediática y en la Justicia con Wanda Nara, que parece no tener un punto final.

Ante este panorama, Gustavo Méndez contó en el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece) cuál es la medida legal de la China sobre estos intimidantes mensajes.

“Están haciendo una investigación de una cuenta que quiere contratar sicarios para quitarle la vida a María Eugenia. Una cosa es el hate, que te pueden decir me gustas, no me gustas. Otra cosa es que se reúnen para pedir, juntar dinero para contratar un sicario. Esto está en las redes sociales. Hoy no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia”, resaltó el periodista.

“Pero sí la Justicia tiene que investigar cuando hay una amenaza de muerte. Por más que en lo digital no hay jurisprudencia como este caso. Son dos, se están armando ahora. Me imagino que aunque sea digital, se hará la presentación”, concluyó.