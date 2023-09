¿Es hermana de Ricardo Fort? El importante detalle que le permitirá a Paloma Fort conocer su identidad

“Tanto Jorge como Eduardo Fort aceptaron someterse al ADN y que también se sometan los restos de Carlos Fort. Motivo por el cual en esta etapa, sí tenemos que acelerar los tiempos”, señaló Alejandro Broitman, abogado de Paloma. Y agregó: “La fecha (del estudio) no está confirmada, pero va a ser muy pronto”.

En ese sentido, Paloma explicó cuál es la otra novedad en la causa: “Yo me entero hace poco de que tenemos los restos del señor Carlos Fort, yo tenía entendido que estaban cremados”. Y destacó: “Yo no estaría haciendo esto si no tuviera la certeza de que soy la hija de Carlos. Va más allá de si soy Fort o Pérez”.

Todo indica que falta poco para que Paloma sepa si su padre biológico es Felipe, tal como figura en su partida de nacimiento, o su hijo Carlos. En este último caso, sería hermana y no tía de Jorge, Eduardo y Ricardo Fort y le correspondería una parte de la empresa familiar.

Hace tiempo que Paloma Fort viene luchando por conocer su propia identidad y una reciente solicitud de un juez le renovó las esperanzas: se ordenó exhumar el cuerpo de Carlos Fort para extraer una muestra de ADN y comprobar si es o no padre de ella.

Inscripta en su DNI como hija de Felipe Fort (fundador de la fábrica de chocolates) y de Encarnación Ruiz Ruiz, popularmente conocida como Aschira, Paloma, que vive en España, dio una entrevista este jueves en Intrusos contando las últimas novedades sobre este caso.

Y mientras charlaba con Flor de la V y sus panelistas, hizo picantes declaraciones contra quien podría ser su hermano Eduardo Fort y su pareja, Rocío Marengo.

"En septiembre viajo a la Argentina", adelantó Paloma. Y luego, Guido Záffora le consultó: "¿Alguien de la familia Fort se comunicó con vos ante la noticia del pedido de exhumación?", a lo que ella respondió: "No, están demasiado calladitos. De hecho ni están. Jorge está con su mujer en Miami, Eduardo anda por uno de los campos con la de turno...", arrojó. De inmediato, el periodista aclaró: "No es la de turno, es Rocío Marengo que es su pareja hace tiempo".

Y Paloma añadió: "¡Qué mal informados que están! ¡Hagan las tareas!", a lo que Marcela Tauro, preguntó: "¿Se peleó con Marengo?" y la mujer dijo: "Hagan la tarea, no me voy a meter y que haga con su vida lo que quiera".

Lejos de quedar ahí el tema, Guido quiso saber si Eduardo Fort tiene amantes y Paloma comentó sin filtro: "Ambos, averiguen... Yo por ahora me voy a limitar a seguir con mi tema y si quieren saber más investiguen ustedes".