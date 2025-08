Pampita explicó por qué le dio like al comentario para que vuelva con Benjamín Vicuña

Embed

“Estaba Benjamín, estaba su novia (Anita Espasandín), estaban sus hijos y estaban nuestros hijos. Como todos los años, siempre están invitados. Para nosotros es algo re normal y ojalá algún día sea normal para ustedes”, dijo la modelo ante las cámaras de Desayuno Americano (América Tv).

Y consultada por ese llamativo comentario al que le dio me gusta en las redes, Pampita argumentó no haberlo encontrado: "Lo estuve buscando, tengo como tres mil comentarios por día y estuve buscando para borrarlo o lo que sea y no lo encuentro".

"Siempre cuando te separas o viceversa se habla de una posibilidad de una vuelta o está en la ilusión de la gente que vuelvan a tener algo ustedes dos. ¿Crees en la posibilidad o lo descartas por completo?", le consultaron sobre la posibilidad de volver como pareja con el chileno.

Y Pampita aclaró firme: "Me parece una falta de respeto porque él tiene a su pareja ya que lo estén insinuando solo porque vino al cumpleaños de mi hija. Va a seguir viniendo a los cumpleaños de mi hija, soltero o en pareja como siempre porque sus hijos quieren mucho a mis hijos. Nosotros no vivimos con prejuicio el juntarnos para eventos familiares”.

pampita like en redes vuelta con benjamin vicuña

Qué dijo Pampita sobre la decisión de la China Suárez de instalarse con su hija Rufina en Turquía

La modelo Pampita fue consultada en su regreso a la Argentina desde Ibiza por la decisión de la China Suárez de instalarse con su hija Rufina en Turquía junto al futbolista Mauro Icardi y fue contundente.

"¿Cómo voy a opinar yo de la maternidad de otra persona? No voy a opinar nada y menos de un vínculo tan cercano. No quiero involucrar a la familia de mis hijos en problemas, no opino nada de ningún tema que no sea mío", dijo la modelo ante las cámaras del programa Infama (América Tv).

Y agregó sobre el contacto que tiene en la actualidad con la actriz: "No opino nada, Eugenia es la mamá de los hermanos de mis hijos y no quiero tener problemas con Eugenia. Hablamos si hay que hablar, tengo re buena relación hace un montón de tiempo. No nos queda otra porque nuestros hijos son hermanos, son re chiquititos, así que vamos a tener que hablar siempre. Nosotras nos llevamos muy bien".

En cuanto al escandaloso posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña donde lo cuestionó como papá, Pampita explicó por qué decidió respaldarlo públicamente al instante: "Siempre voy a hablar de lo buen padre que es porque es una realidad y me parecía el momento de decirlo porque se estaba especulando con que no que no era buen padre y la verdad que con mis hijos es un padre excelente. Yo hablo de mi realidad, mis hijos aman a su papá y lo admiran, esa es nuestra verdad de mi familia con Benjamín".